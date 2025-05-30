За один раз плодові мошки можуть відкласти від 150 до 300 яєць – і личинки вилуплюються справді за лічені дні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ліквідатор". Тож щойно ви помітили перших комах на кухні, відкладати боротьбу з ними точно не варто.

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Чому у квартирі заводяться мошки?

У квартирах зазвичай заводяться два типи мошок – сциаріди, яких також називають грибним комариком, що мешкають у горщиках квітів, і в дрозофіли, які відомі під назвою плодова мошка.

Останніх приваблюють передусім зіпсовані фрукти та овочі, і найбільше вони полюбляють абрикоси, яблука, помідори та персики, а також баклажани. Комахи можуть завестися в домі не тільки влітку, але й коли на вулиці холодно.

Найчастіше мошки потрапляють у дім разом з купленими у магазині овочами та фруктами. І зазвичай для проживання вони обирають місця з підвищеною вологістю, де є джерело гнилі та плісняви. Отож, основні ваші вороги у квартирі – це сміттєве відро, що недостатньо часто миється, та нерегулярне прибирання загалом.

Нерідко комахи також оселяються у підвалах та можуть турбувати мешканців перших поверхів. Ще одне місце, де можна досить часто помітити мошок – це акваріум. Застояна вода – це й джерело неприємного запаху, і ідеальне середовище для мошок.



Мошок з дому потрібно прогнати / Фото Pexels

Як позбутися мошок у квартирі?

Існують різні способи, що допомагають боротися з мошками, та почати потрібно з основного – підтримання чистоти в домі. Адже без цього комахи будуть повертатися знову і знову, і жодні інші методи не допоможуть.

Отож, ось що потрібно зробити:

проведіть ретельне прибирання та вчасно виносьте сміття;

щільно закривайте кришки та упаковки з солодкими та алкогольними напоями;

замінюйте ґрунту у горщиках з квітами та стежте, аби не заливати їх надто сильно;

встановіть на вікнах москітні сітки;

викиньте усі зіпсовані фрукти та овочі, а всі інші ретельно вимийте.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі потрібно викинути з кухні – вони захаращують простір.

Після того, як ви зробите це, можна взятися за влаштування пасток для мошок – цей спосіб вважається найпростішим та найбільш безпечним. Зробити пастку можна і з речей, які є під рукою – наприклад, налийте у маленьку місткість солодку воду, сік чи мед, а тоді накрийте харчовою плівкою.

Після цього у плівці потрібно зробити маленькі дірочки: мошки зможуть проникати всередину посудини, але не зможуть вибратися, і тоді загинуть.

Ще один ефективний метод боротьби – це липка стрічка для мух, яку можна купити в господарському магазині. Повішайте її біля фруктів чи рослин, на яких ви помітили мошок.