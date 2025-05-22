Видів та сортів троянди – безліч, і кожен садівник може обрати собі квітку до смаку та до клумби. Втім, догляд за різними видами все ж може бути досить подібним, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". Тож ділимося 10 правилами довгого цвітіння троянд – і ваш двір ловитиме заздрісні погляди сусідів ціле літо!

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Уважно обирайте саджанці троянд

Для того, аби троянди довго цвіли, варто від початку обирати довгоквітучі сорти, які вже проявили себе в умовах українського клімату. Захоплення надто екзотичними видами, на жаль, може призвести до коротшого терміну цвітіння, адже вони, на жаль, менш довговічні.

І, безумовно, потрібно надати перевагу здоровим, великим саджанцям. Вони набагато швидше зможуть "освоїтися" на новому місці і рясно зацвісти.

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Посадіть рослини на вдалому місці

Троянди люблять світло, і що більше його та тепла буде на ділянці саду, то красивіше та густіше розкриватимуться бутони, і то довше триватиме період цвітіння всього куща.



Місце для троянд варто обирати сонячне / Фото Pexels

Ретельно підготуйте ґрунт перед посадкою.

Переконайтеся, що ви подбали не тільки про вдале місце для троянди, але й про якісний дренаж та корисні добрива. Досвідчені садівники радять використовувати професійні суміші, або ж звичайний гній – на 1 квадратний метр потрібно буде 7 – 10 літрів.

Якщо на місце, де ви плануєте садити троянди, раніше вже росли інші кущі троянд, тоді потрібно замінити землю – в перспективі це дозволить уникнути багатьох неприємностей та захворювань рослин.

Будьте щедрими на підживлення

Тут мовиться про регулярне використання спеціальних мінеральних комплексів для троянд – вони живлять молоді саджанці, і таке підживлення має стати обов'язковим ритуалом з першого дня посадки.

В перлі 5 – 10 місяців радять підживлювати квіти взагалі безперервно, а вже потім – відповідно до сезону.

Втім, чимало садівників навіть не підозрюють, що роблять одну дуже популярну помилку, що псує цвітіння троянд – про неї ми вже розповідали раніше.

Поливайте троянди

Троянди – це надзвичайно вологолюбні рослини. Обов'язково добре полийте кущі після висадки, а ґрунт потрібно перевіряти кілька разів на тиждень. Щойно відчуєте, що він почав підсихати, не лінуйтеся полити їх знову.

Утримуйте вологу біля коренів

Потрібно не просто поливати землю, а зробити так, аби більша частина вологи не йшла вглиб землі, але максимально довго трималася біля коріння троянд. Для цього активно використовуйте мульчу – таку собі подушку з подрібненої кори, соломи, листя чи гною товщиною у 4 – 7 сантиметрів.

Її потрібно викласти біля основи кореневої системи, і тоді ви зможете довго утримувати воду, потрібну для рясного, пишного цвітіння троянд.

Вчасно підрізайте кущі

Дуже часто про цю процедуру забувають, а вона все ж є обов'язковою та надзвичайно важливою. Найкраще обрізку проводити з середини лютого до початку квітня. В цей сезон до періоду цвітіння залишається ще багато часу.

Та будьте обачні, адже видалити потрібно тільки хворі чи мертві гілки.

Не забувайте про профілактику

Ваші головні вороги у догляді за трояндами – це різноманітні шкідники, що можуть поїдати рослину, та хвороби. Їх можна помітити за зміною кольору стовбура, бутонів та листя. Щойно ви помітите потенційну загрозу рослині, починайте використовувати фунгіциди.

А ось якщо помітили жовті чи помаранчеві цятки, тлю, сліди проживання комах-шкідників, потрібно негайно обробити троянду розчином з інсектициду.

Видаляйте бутони, що відцвіли

Щойно квітка відцвіте, не лінуйтеся її зірвати – так ви звільните місце для появи нових бутонів, і вони ще довго вас радуватимуть.

Доглядайте за трояндами з задоволенням

Позитивна енергетика та радість під час догляду за трояндами точно наповнять життєвими силами й ваші квіти та змусять їх радувати своїм виглядом усіх мешканців дому.