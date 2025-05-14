Цвітіння ірисів – це надзвичайно приємна пора для кожного квітникаря, адже квіти додають і барв, і приємних ароматів на будь-яку клумбу, повідомляє 24 Канал. Але після того, як рослини відцвітуть, потрібно подбати про них, аби наступного року вони також процвітали.

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Коли та як обрізати іриси, коли вони відцвіли?

Сухі квіти та зів'ялі квітконоси ірисів – це вже не тільки некрасиво, але й ідеальне середовище для розвитку шкідників та хвороб. Тож щойно квіти зів'януть, потрібно братися за видалення усіх квітів.

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Обрізати іриси після цвітіння радять садовими ножицями. А ось руками обривати точно не варто – інакше можна пошкодити рослину. Ще один важливий нюанс – не зрізайте листя під корінь. Досвідчені садівники кажуть, що потрібно залишити здорове листя на ірисах аж до кінця осені, аби рослини з його допомогою зуміли накопичити потрібний запас поживних речовин.



В ірисів потрібно обрізати сухі квіти / Фото Pexels

Якщо наступного року ви хочете розмножити іриси насінням, тоді потрібно залишити ще й кілька кольорів для зав'язі насіннєвої коробочки. Та обрізати рослину можна – тоді кущ довго зберігатиме декоративний вигляд.

Зазвичай квітконоси зрізають на висоті 2 – 3 сантиметрів від кореня, а після цього проводиться видалення усього сухого та пошкодженого листя.

Перевіряти іриси на наявність вже зів'ялих бутонів радять принаймні двічі на тиждень – аби не допустити розвитку різноманітних хвороб.

До речі, доглядати потрібно не тільки за ірисами, але й за трояндами. Раніше ми вже пояснювали, чому троянди не цвітуть.

А ось повністю іриси обрізають вже перед самим початком зими. Якщо ж листочки обсихають по краях раніше і псують декоративний вигляд клумби, тоді можна красиво обрізати їх під колом.

І навіть коли перед першими заморозками ви проводите обрізку рослин, зрізати листя під корінь все ще не варто – залишайте його висотою приблизно у 15 сантиметрів від землі.