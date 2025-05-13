Цвітіння троянди – це важливий і довгоочікуваний момент для кожного садівника. Однак іноді навіть королева саду може підвести та не розкрити жодного бутона, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vse Roste.

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Чому троянди не цвітуть?

Причин, з яких троянди відмовляються цвісти у вашому саду, може бути кілька. І для того, аби усунути їх, потрібно розглянути низку факторів, як-от місце посадки, догляд, наявність хвороб та шкідників.

Та одна з найчастіших причин відсутності цвітіння у троянд – це їхній вік. У перший рік після посадки сподіватися на цвітіння не варто, адже саджанець буде надто молодим та ослабленим. В цей період усі сили рослина витрачає на вирощування кореневої системи та погонів, а цвітіння переноситься вже на наступний рік.

Якщо ж ви помітили, що ослаблений саджанець вирішив зацвісти, дуже хорошим рішенням буде видалити бутон – адже інакше рослина може не встигнути відновитися до осені та підготуватися до зимівлі.



Троянди не цвітуть з багатьох причин / Фото Pexels

Також потрібно зважати й на місце, де ви вирішили висадити троянду. Рослина належить до світлолюбних, а це значить, що трояндам потрібні сонячні промені протягом цілого дня. Затінення натомість кущ не любить – тож місце під деревами, біля паркану чи будівель буде для неї несприятливим.

Пісок не затримуватиме вологу та поживні речовини, а глина не має хорошої повітропроникності. Кущі у такому середовищі можуть швидко ослабнути, перестануть цвісти. Тож для троянд підбирайте завжди пухкий та родючий ґрунт.

До речі, для того, аби троянди цвіли, потрібно подбати про ще один важливий момент – сусідство. Раніше ми вже розповідали, біля яких рослин нізащо не можна садити троянди.

Рослина може почати "вередувати" і через відсутність правильного догляду. Недостатній полив, відсутність розпушування чи підживлення, або ж нехтування захистом від шкідників можуть призвести до того, що троянда не викине жодного бутона.

Ще одна річ, яка забирає у рослини сили – це власна коренева паросль. Її наявність означає, що посадку троянди було проведено неправильно та недостатньо глибоко.