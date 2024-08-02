Час купувати баклажани: чим вони корисні та що з них можна приготувати

На овочевому ринку в серпні знайдеться все, що душа забажає. Якщо ви в пошуку чогось не лише смачного, але й корисного – радимо зробити ставку на баклажани.

Пасльонові є дуже популярними наприкінці літа та на початку осені, оскільки плоди вже дозрівають на всіх грядках, тож вони стають доступними для купівлі, пишуть Поради 24.

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Користь баклажанів

Баклажани є смачними, корисними, поживними та містять дуже багато вітамінів В, Р, С, А, білки, жири, органічні кислоти, кальцій, магній, залізо, цинк, фосфор, мідь.

Овоч залюбки можна вживати тим, хто худне, бо містить велику кількість клітковини. Дієта з високим вмістом клітковини дозволяє втрачати вагу набагато швидше та ефективніше. Баклажани багаті фолієвою кислотою, яка допомагає вивести воду з організму та знизити вагу. Вживання баклажанів покращує роботу серцево-судинної системи та очищує кишківник.

Зверніть увагу, що баклажани не можна їсти вагітним жінкам, дітям до 3 років, всім хто має хвороби шлунково-кишкового тракту, виразку шлунку, печінки чи жовчного міхура.



З баклажанів можна приготувати багато смачних страв / Фото Pexels

Що приготувати з баклажанів

З баклажанів можна приготувати безліч страв. Найчастіше овоч тушкують, запікають в духовці чи смажать. Ось кілька популярних рецептів, які господині готують з баклажанів.

Баклажани на грилі

Наріжте баклажани кружальцями або вздовж на пластини. Змастіть оливковою олією, посипте сіллю та перцем.Готуйте на грилі до золотистої скоринки з обох сторін. За бажанням, додайте часник та лимонний сік перед подачею.

Баклажанове рагу

Наріжте баклажани, помідори, перець та цибулю кубиками. Обсмажте цибулю і часник на олії до м'якості. Додайте баклажани, перець і тушкуйте 10 хвилин. Наприкінці треба додати помідори, спеції, сіль і перець та тушкувати до готовності.

Баклажанова ікра

Запечіть баклажани у духовці до м'якості. Очистіть шкірку і подрібніть м'якоть. Наріжте помідори, цибулю і часник дрібними кубиками. Обсмажте цибулю і часник на олії до золотистого кольору.Додайте помідори, тушкуйте до м'якості, тоді подрібнені баклажани, сіль і перець та тушкуйте ще 10 хвилин.

Окрім того, в мережі можна знайти чимало рецептів консервування баклажанів, тож сміливо можете розпочинати заготовки на зиму вже зараз.