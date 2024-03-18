Зменшує менструальний біль і не тільки: які корисні властивості має кріп

Кріп, який ми звикли додавати до супів, салатів чи на бутерброд, з давніх часів використовується в аюрведичній медицині. Ця система використовує особливий підхід для покращення фізичного та психічного здоров’я. І не дивно, що кріп застосовують в стародавній медицині, оскільки він дуже корисний.

Зелень насичена протизапальними антиоксидантними речовинами, які запобігають пошкодженню клітин. Також відомо, що кріп здатен зменшити менструальний біль чи навіть пологовий. Дієтологиня Елізабет Барнс детальніше розповіла про усі переваги кропу.

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Містить антиоксиданти

Як і багато трав та спецій, кріп містить антиоксиданти, які відомі своєю протизапальною дією. Флавоноїди забезпечують підтримку імунітету та корисно впливають на здоров’я мозку.

Знижує холестерин

Захворювання серця є основною причиною смерті. Зі збільшенням холестерину в крові, ризики лише зростають. Високий рівень холестерину в крові підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту.

Добавки кропу здатні мінімізувати накопичення холестерину в крові, який накопичує жирові відкладення, які називаються бляшками всередині артерій. Саме вони збільшують ризик інфаркту та інсульту.



Корисні властивості кропу / Фото Pexels

Лікує діабет

Хронічний діабет підвищує деменцію, хвороби серця, депресію та ослаблює імунну систему. Кріп здатен зменшити рівень глюкози в крові, оскільки містить антиоксиданти. Дослідження показало, що добавка кропу справді вплинула на рівень інсуліну в крові та знизила його.

Зменшує менструальний біль

Дуже часто під час менструації, особливо на самому початку, жінки відчувають сильний біль. Дослідження показало, що кріп є настільки ж ефективним, як протизапальна таблетка.

Зменшує пологовий біль

Дослідження в якому взяли участь 100 вагітних жінок, порівняло вплив вареного насіння кропу та окситоцину (гормон, який зменшує стрес). Виявляється, що жінки, які приймали кріп, відчували зменшену тривогу під час пологів та й самі пологи були коротшими, ніж у групи жінок, які не приймали кріп.

В іншому дослідженні йдеться, що чай з насіння кропу зменшує пологовий біль. Втім перш ніж приймати будь-які добавки чи настоянки, варто обов’язково проконсультуватися з лікарем.