Кожен дієтолог порадить вам розпочинати день з яєчні, яка є поживною та корисною. Їсти яйця можна в будь-якому варіанті: варене, смажене чи пашот. Експерти навіть кажуть, що яйця покращують вироблення організмом одного ферменту, який зміцнює кістки та серце.

Найкращими для кісток тривалий час вважалися продукти, які багаті кальцієм – це листова зелень та молочні продукти. Нещодавнє дослідження 2024 року довело, що споживання яєць пов’язане з вищою мінеральною щільністю кісткової тканини.

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Зв’язок між яйцями та щільністю кісткової тканини

Вчені розробили дослідження за участю майже 20 тисяч людей, щоб дізнатися, як дієта багата яйцями може вплинути на здоров’я кісток.

В дослідженні щодо впливу яєць на кістки використовувалися дані, зібрані за 2005 − 2010, 2013 − 2014 та 2017 − 2018 роки.

На основі доступу про мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) учасників та результатів їхнього опитування щодо споживання яєць визначили, що ті учасники які споживали 100 грамів яєць кожного дня мали підвищений рівень МЩКТ у стегнових кістках і хребті.



Яйця впливають на користь кісток / Фото Pexels

Мінеральна щільність вимірює кальцій та інші мінерали в кістках. А от низький рівень є ознакою остеопорозу. Коли кістки є менш щільними, вони мають властивість більше ламатися. Люди старого віку часто страждають на остеопороз, бо з віком кісткова тканина втрачається.

Втім не лише вік впливає на ризик остеопорозу. До слабких та крихких кісток може призвести недостатнє харчування, низький рівень фізичної активності, куріння та вживання алкоголю.

Чому саме яйця підтримують здоров’я кісток

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Яйця є низькокалорійним варіантом сніданку та містять помірну кількість білка та й кальцію містять не багато – всього лише 2% від рекомендованої добової норми для дорослих.

Та нове дослідження зазначає, що саме яйця активують групу тілесних ферментів, які називаються лужна фосфатаза, яка й відповідає за зміцнення кісток. Споживання яєць може вплинути на виробництво цих ферментів, які сприяють підвищенню мінеральної щільності як стегнової кістки, так і поперекового відділу хребта.

А ще яйця багаті поживними речовинами, які підтримують здоров’я кісток. Вони насичені вітаміном D, який сприяє тому, аби організм засвоював кальцій. Також яйця містять цинк та інші мінерали, які сприяють здоров’ю.