Крокуси та колоритні села: куди поїхати в Карпатах у березні

Надворі вже настала весна, а це значить, що можна потрохи відновлювати поїздки в гори. Весняні Карпати – це чудовий спосіб відпочити тілом і душею та побачити цікаві колоритні місця.

Весна та початок тепла наче сигналізують, що сам вибратися у поїздку в гори, аби насолодитися свіжим повітрям, красою недоторканної природи та колоритними селищами, повідомляє 24 Канал. Головне – правильно підібрати маршрут.

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Ворохта

Якщо обрати якийсь населений пункт в якості бази відпочинку, можна відвідати чимало цікавинок навколо та не боятися холодної погоди вночі. А це високогірне селище міського типу ще й відому одним з найбільших у Європі віадуків!

Якщо ж ви хочете пошукати трохи пізніше у Карпатах крокуси, тоді селище стане також чудовим початком маршруту на гору Кукул та хребет Костричі.

Синевир

Якщо не знаєте, куди відправитися в Карпатах, точно потрібно помилуватися неймовірним озером Синевир. Розташоване воно на висоті 1000 метрів над рівнем моря. Приваблює туристів місцина кришталевою прозорістю та чистотою води.

А легенда стверджує, що озеро утворилося, коли багатій наказав вбити коханого своєї доньки, що був звичайним пастухом. Саме тому на березі озера можна побачити велику дерев'яну скульптуру, що є символом кохання.

Палац Шенборнів

Берегвар – це резиденція Шенборнів. Цей родинний замок виростив не одне покоління знатного роду, і якщо ви ще не визначилися з маршрутом на свою поїздку, зверніть увагу на село Карпати, що біля Мукачева. Саме тут збудований замок, що зберігся практично у первозданному вигляді.

До речі, раніше ми вже розповідали про цікаві та маловідомі локації біля Тернополя, які точно варто відвідати цього року.

Навіщо їхати в Карпати у березні?

Березень – це особливий місяць, коли зимова казка поступово замінюється пробудженням природи. Та це не значить, що він не підходить для поїздки в гори. Навпаки, у березневих подорожей є ціла низка переваг.