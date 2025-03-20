Крокусы и колоритные села: куда поехать в Карпатах в марте

На дворе уже наступила весна, а это значит, что можно понемногу возобновлять поездки в горы. Весенние Карпаты – это отличный способ отдохнуть телом и душой и увидеть интересные колоритные места.

Весна и начало тепла как будто сигнализируют, что сам выбраться в поездку в горы, чтобы насладиться свежим воздухом, красотой нетронутой природы и колоритными поселками, сообщает 24 Канал. Главное – правильно подобрать маршрут.

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Ворохта

Если выбрать какой-то населенный пункт в качестве базы отдыха, можно посетить немало интересного вокруг и не бояться холодной погоды ночью. А этот высокогорный поселок городского типа еще и известен одним из крупнейших в Европе виадуков!

Если же вы хотите поискать чуть позже в Карпатах крокусы, тогда поселок станет также прекрасным началом маршрута на гору Кукул и хребет Костричи.

Синевир

Если не знаете, куда отправиться в Карпатах, точно нужно полюбоваться невероятным озером Синевир. Расположено оно на высоте 1000 метров над уровнем моря. Привлекает туристов местность кристальной прозрачностью и чистотой воды.

А легенда утверждает, что озеро образовалось, когда богач приказал убить любимого своей дочери, который был обычным пастухом. Именно поэтому на берегу озера можно увидеть большую деревянную скульптуру, что является символом любви.

Дворец Шенборнов

Берегвар – это резиденция Шенборнов. Этот семейный замок вырастил не одно поколение знатного рода, и если вы еще не определились с маршрутом на свою поездку, обратите внимание на село Карпаты, что возле Мукачево. Именно здесь построен замок, сохранившийся практически в первозданном виде.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о интересных и малоизвестных локациях возле Тернополя, которые точно стоит посетить в этом году.

Зачем ехать в Карпаты в марте?

Март – это особый месяц, когда зимняя сказка постепенно заменяется пробуждением природы. Но это не значит, что он не подходит для поездки в горы. Наоборот, у мартовских путешествий есть целый ряд преимуществ.