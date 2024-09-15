Отдыхать можно не только на море или за границей. Если вы просто устали от обыденности, и нет времени на полноценный отпуск, вы можете устроить короткую поездку в живописное место родного края. І Советы 24 подобрали несколько мест, о которых знают единицы.

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Русиловские водопады

Бучацкий каньон, где расположены водопады, тянется на целых три километра, и посетить его точно стоит, ведь он спрятан в чрезвычайно уютной лесной роще и является памятником местного значения. И там можно не только насладиться лесами и кустарниками, но и найти немало водопадов.

Некоторые из них совсем невысокие, а некоторые падают с высоты в 12 метров.

Плебановский виадук



Виадук на Тернопольщине / Фото "Видвидай"

Уникальный мост расположен всего в нескольких километрах от города Теребовли, в селе Плебановка. Построили его австро-венгры еще в 1896 году, и этот виадук считается выдающейся достопримечательностью тернопольского края.

Джуринский водопад

Джуринский водопад – это место, которое просто необходимо посетить, если вы приехали в Тернопольскую область, ведь он является самым высоким равнинным водопадом в Украине и имеет протяженность 16 метров. Давление воды настолько большой, что находясь рядом, трудно расслышать любые другие звуки.

Кроме того, расположен водопад в невероятно красивой местности – в урочище Красном, что входит в Национальный природный парк "Днестровский каньон".

Скалатский замок

Замок был построен еще в первой половине 17 века, поэтому его стены прямо-таки дышат историей. Но на него можно не только посмотреть снаружи, но и зайти внутрь – в уцелевших башнях открыта музейная экспозиция. В ней вы можете посмотреть на средневековое оружие, картины и деревянные скульптуры. Открыты в замке также и подземелья.

Бережанский замок

Это – памятник оборонной архитектуры села Бережаны Тернопольской области. Построен был в 16 – 18 веках и имеет широкую территорию, что огорожена каменной стеной. В отличие от многих других замков, построен он не на холме, а в глубокой заболоченной речной долине на острове, что образовали два рукава реки Золотая Липа.