Начало нового сезона нужно встретить правильно, и для того, чтобы сентябрь оказался максимально успешным, нужно знать наиболее удачные и благоприятные дни согласно положению Луны на небе. Porady 24 делятся точным лунным календарем.
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1 сентября
|Убывающая Луна
|27 день
|2 сентября
|Убывающая Луна
|28 день
|3 сентября
|Новая Луна
|29 день
|4 сентября
|Растущая Луна
|0 день
|5 сентября
|Растущая Луна
|1 день
|6 сентября
|Растущая Луна
|2 день
|7 сентября
|Растущая Луна
|3 день
|8 сентября
|Растущая Луна
|4 день
|9 сентября
|Растущая Луна
|5 день
|10 сентября
|Растущая Луна
|6 день
|11 сентября
|Первая четверть
|7 день
|12 сентября
|Растущая Луна
|8 день
|13 сентября
|Растущая Луна
|9 день
|14 сентября
|Растущая Луна
|10 день
|15 сентября
|Растущая Луна
|11 день
|16 сентября
|Растущая Луна
|12 день
|17 сентября
|Растущая Луна
|13 день
|18 сентября
|Полнолуние
|14 день
|19 сентября
|Убывающая Луна
|15 день
|20 сентября
|Убывающая Луна
|16 день
|21 сентября
|Убывающая Луна
|17 день
|22 сентября
|Убывающая Луна
|18 день
|23 сентября
|Убывающая Луна
|19 день
|24 сентября
|Убывающая Луна
|20 день
|25 сентября
|Убывающая Луна
|21 день
|26 сентября
|Последняя четверть
|22 день
|27 сентября
|Убывающая Луна
|23 день
|28 сентября
|Убывающая Луна
|24 день
|29 сентября
|Убывающая Луна
|25 день
|30 сентября
|Убывающая Луна
|26 день
Влияние Луны на человека
Каждый лунный цикл состоит из 28 – 29 дней, и он также делится на фазы, каждая из которых имеет особое влияние на самочувствие человека.
Полнолуние – это период, когда вам нужно быть очень осторожными, ведь именно в это время человек становится наиболее склонным к немедленным и не слишком хорошо обдуманным действиям. Из-за этого поступки могут стать опрометчивыми, и вы пожалеете о них позже.
Луна, что убывающая, приводит к тому, что реакции человека обостряются. В это время астрологи советуют уделить время себе, найти время на хобби и увлечения. Проведите это время в спокойствии, ведь возбудители и стресс будут особенно вредными.
Новая Луна – это идеальное время для начала любого дела, поэтому нужно воспользоваться чем временем, как следует.
В сентябре есть несколько благоприятных дат, на которые стоит запланировать важные дела – 3, 7 и 24 сентября. Но учитывайте также и три другие даты, которые считаются чрезвычайно неблагоприятными – 18, 19 и 20 сентября.