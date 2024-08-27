Початок нового сезону потрібно зустріти правильно, і для того, щоб вересень виявився максимально успішним, потрібно знати найбільш вдалі і сприятливі дні згідно з положенням Місяця на небі. Поради 24 діляться точним місячним календарем.
Цікаво Ніколи не садіть їх у своєму саду: 3 дерева, які притягають блискавку
|
1 вересня
|Спадаючий Місяць
|27 день
|2 вересня
|Спадаючий Місяць
|28 день
|3 вересня
|Новий Місяць
|29 день
|4 вересня
|Зростаючий Місяць
|0 день
|5 вересня
|Зростаючий Місяць
|1 день
|6 вересня
|Зростаючий Місяць
|2 день
|7 вересня
|Зростаючий Місяць
|3 день
|8 вересня
|Зростаючий Місяць
|4 день
|9 вересня
|Зростаючий Місяць
|5 день
|10 вересня
|Зростаючий Місяць
|6 день
|11 вересня
|Перша чверть
|7 день
|12 вересня
|Зростаючий Місяць
|8 день
|13 вересня
|Зростаючий Місяць
|9 день
|14 вересня
|Зростаючий Місяць
|10 день
|15 вересня
|Зростаючий Місяць
|11 день
|16 вересня
|Зростаючий Місяць
|12 день
|17 вересня
|Зростаючий Місяць
|13 день
|18 вересня
|Повний Місяць
|14 день
|19 вересня
|Спадаючий Місяць
|15 день
|20 вересня
|Спадаючий Місяць
|16 день
|21 вересня
|Спадаючий Місяць
|17 день
|22 вересня
|Спадаючий Місяць
|18 день
|23 вересня
|Спадаючий Місяць
|19 день
|24 вересня
|Спадаючий Місяць
|20 день
|25 вересня
|Спадаючий Місяць
|21 день
|26 вересня
|Остання чверть
|22 день
|27 вересня
|Спадаючий Місяць
|23 день
|28 вересня
|Спадаючий Місяць
|24 день
|29 вересня
|Спадаючий Місяць
|25 день
|30 вересня
|Спадаючий Місяць
|26 день
Вплив Місяця на людину
Кожен місячний цикл складається з 28 – 29 днів, і він також ділиться на фази, кожна з яких має особливий вплив на самопочуття людини.
Повня – це період, коли вам потрібно бути дуже обережними, адже саме у цей час людина стає найбільш схильною до негайних і не надто добре обдуманих дій. Через це вчинки можуть стати необачними, і ви пожалкуєте про них пізніше.
Місяць, що спадає, призводить до того, що реакції людини загострюються. У цей час астрологи радять приділити час собі, знайти час на хобі та захоплення. Проведіть цей час у спокої, адже збудники та стрес будуть особливо шкідливими.
Новий Місяць – це ідеальний час для початку будь-якої справи, тож потрібно скористатися чим часом, як слід.
У вересні є кілька сприятливих дат, на які варто запланувати важливі справи – 3, 7 та 24 вересня. Але зважайте також і на три інші дати, які вважаються надзвичайно несприятливими – 18, 19 та 20 вересня.