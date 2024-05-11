Славське цікаве не тільки горами навколо, але і іншими цікавими місцями, які можна відвідати не тільки взимку, але і в теплу пору року. Тож зверніть увагу на найбільш популярні туристичні місця перед тим, як створити свій маршрут на день відпочинку. Ось список від Поради 24.

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Гора Тростян



Гора Тростян у Славську / Фото Pexels

Найпопулярніше місце у Славсько – це гора Тростян, яка має висоту 1232 метри, і піднятися на неї можна кількома пішими маршрутами, і на кожному з них ви зустрінете неймовірні краєвиди.

Також протягом всього року тут працює крісельний підйомник, який спростить підйом на гору. А взимку тут можна відвідати гірськолижні траси.

Церква Зіслання Святого Духа

Ця церква – це справжня пам'ятка бойківської культури. Розташована вона у селі Верхня Рожанка, а на одному з дерев'яних елементів навіть зберігся надпис про те, що церква була збудована у липні 1804 року.

Наразі і церква, і дзвіниця відносяться до національних пам'яток архітектури.



У Славську потрібно відвідати церкву / Фото Довкола

Криївка

Якщо ви трохи прогуляєтеся до села Волосянка, там в урочищі Мохнач ви зможете відвідати справжню криївку та поринути в історію УПА. І ви можете не тільки роздивитися криївку зсередини, але за бажання і заночувати у ній.

Фортеця Тустань

Можливо, вам доведеться трохи змінити маршрут, але це того вартує, адже ви зможете побачити на власні очі пам'ятку природи та археології національного значення – Урицькі скелі.

У скелях є вирубані гроти, підземні ходи та колодязі. Розташована Тустань за 47 кілометрів від Славська.

Скелі Довбуша



Варто відвідати скелі Довбуша / Фото Дивись.info

Це – скельно-черепний комплекс, який не тільки є унікальною природною пам'яткою, але і історичною. Скелі розташовані на висоті 668 метрів над рівнем моря. Вхід до скель безкоштовний, тож варто від'їхати на 51 кілометр від селища, щоб пройтися справжніми стежками опришків.