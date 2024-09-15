Куди поїхати біля Тернополя: 5 цікавих локацій, про які знають не всі

Для того, щоб добре відпочити на вихідних, зовсім необов'язково відправлятися у дуже далеку поїздку. Ви цілком можете відпочити у області й знайти там чимало цікавинок.

Відпочивати можна не тільки на морі чи за кордоном. Якщо ви просто втомилися від буденності, та не маєте часу на повноцінну відпустку, ви можете влаштувати коротку поїздку до мальовничого місця рідного краю. І Поради 24 підібрали кілька місць, про які знають одиниці.

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Русилівські водоспади

Бучацький каньйон, де розташовані водоспади, тягнеться на цілі три кілометри, і відвідати його точно варто, адже він захований у надзвичайно затишному лісовому гаю та є пам'яткою місцевого значення. І там можна не тільки насолодитися лісами та чагарниками, але й знайти чимало водоспадів.

Деякі з них зовсім невисокі, а деякі спадають з висоти у 12 метрів.

Плебанівський віадук



Віадук на Тернопільщині / Фото "Відвідай"

Унікальний міст розташований всього за кілька кілометрів від міста Теребовлі, у селі Плебанівка. Збудували його австро-угорці ще 1896 року, і цей віадук вважається видатною пам'яткою тернопільського краю.

Джуринський водоспад

Джуринський водоспад – це місце, яке просто необхідно відвідати, якщо ви приїхали до Тернопільської області, адже він є найвищим рівнинним водоспадом в Україні та має протяжність 16 метрів. Тиск води настільки великий, що перебуваючи поряд, важко розчути будь-які інші звуки.

Окрім того, розташований водоспад у неймовірно красивій місцині – в урочищі Червоному, що входить до Національного природного парку "Дністровський каньйон".

Скалатський замок

Замок був збудований ще в першій половині 17 століття, тож його стіни прямо-таки дихають історією. Та на нього можна не тільки подивитися ззовні, але й зайти всередину – в уцілілих вежах відкрита музейна експозиція. У ній ви можете подивитися на середньовічну зброю, картини та дерев'яні скульптури. Відкриті у замку також і підземелля.

Бережанський замок

Це – пам'ятка оборонної архітектури села Бережани Тернопільської області. Побудований був у 16 – 18 століттях та має широку територію, що обгороджена кам'яним муром. На відміну від багатьох інших замків, збудований він не на пагорбі, а у глибокій заболоченій річковій долині на острові, що утворили два рукави річки Золота Липа.