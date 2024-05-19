Околиці Львова та області заповнені безліччю цікавих місць – тут вам і красиві палаци, і таємниці підземелля, і дивовижні пам'ятки природи. Тож Поради 24 підібрали список місць, де можна відправитися відпочити на один день.

Цікаво Куди поїхати в Івано-Франківській області: місця, від яких ви будете в захваті

Олеський замок

Цей замок вважається найстарішим на Львівщині – і перші згадки про нього датуються ще 1327 роком. Тут, за легендами, живе привид на ім'я Каспер, але він зовсім не доброзичливий. Це дух чеського ченця, Яна Каспера, який стрибнув у криницю прямо на очах у паломників.

Окрім дивовижної архітектури, у музеї при палаці ви можете побачити і захопливу колекцію старовинних речей. А в кипарисовій алеї ви зможете насолодитися і статуєю Адама та Єви.

Домажир

Це місце – це не сумнівний зоопарк, а притулок та реабілітаційний центр для бурих ведмедів. І деякі ведмедики полюбляють спілкуватися із відвідувачами, посміхаються, тож це точно буде цікава прогулянка на один день.

Розташований Домажир у селі Жорниська, і за відвідання вам потрібно буде заплатити 70 гривень. Додаткові 25 гривень коштуватиме екскурсія в групі. В заповіднику також є досить багато розваг для дітей – кафе, майданчик, мотузковий парк.



Домажир на Львівщині / Фото "Карпатіум"

Чортів Камінь

Ідея поїхати у область для того, щоб подивитися на камінь може здатися трохи дивною, але ви про це точно не пожалкуєте. Насправді ця локація – найстаріша на Львівщині. Самотній камінь можна помітити здалеку – адже висотою він досягає 16 метрів.

Як він потрапив у поле – невідомо; деякі припускають, що це залишок коралових рифів Сарматського моря, і вік каменя – приблизно 11 мільйонів років. Можливо, його на цю місцину хтось поставив, адже поруч немає ані гір, ані кам'янистих насипів.

Поряд із каменем кілька порожніх ям-могил, а поряд із ними – поховання 17 століття. Раніше тут також проводили ритуали стародавні язичники, а зараз біля каменя можна влаштувати пікнік і насолодитися красою природи.



Чортів Камінь / Фото Discover.ua

Сколівські Бескиди

Поїздка на 200 кілометрів від Львова точно вас не розчарує, адже тут розкинулося одне з найбільш мальовничих місць всієї України. Сколівські Бескиди – це природний заповідник із неймовірними краєвидами на гори, зелені пагорби та стрімкі річки.

Тут можна побачити і цілющі джерела води, і водоспади, і старовинні букові ліси. Це оптимальний варіант, якщо ви хочете насолодитися природою подалі від шуму міста та розглядаєте можливість ночівлі в наметах.

Тут можна і активно відпочивати – присвятити день підйому на гору, а можна просто прогулятися заповідником Тустань та подивитися на озеро Журавлине і водоспад на річці Кам'янка.

Жовква

Чи колись ви цікавилися, як має виглядати ідеальне місто в очах архітектора епохи Ренесансу? Якщо ваша відповідь – так, тоді вам неодмінно потрібно відвідати Жовкву. Від Львова доведеться їхати всього 2 години, але ця поїздка вам точно запам'ятається.

Найкраще планувати її на кілька днів – так ви зможете без поспіху оглянути усі пам'ятки міста, гарно провести вихідні та встигнути відпочити від дороги.

І ось кілька місць, які точно потрібно відвідати у Жовкві: Глинську та Звіринецьку старовинні брами, площу Вічову, родовий маєток Жолкевських, костел Святого Лаврентія та храм Серця Христового.



Жовква на Львівщині / Фото Львівська міська рада

Якщо ж ви шукаєте альтернативні маршрути для подорожей Львівщиною, ось ще кілька цікавих локацій: