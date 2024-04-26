Де погуляти біля моря в Україні: які локації можна побачити цієї весни
Кінець квітня обіцяє бути теплим та сонячним, тому можна планувати вихідні чи невеличку відпустку. Війна закрила нам доступ до пляжного відпочинку на березі Чорного та Азовського моря, втім можна відправитися у курортні селища та міста подалі від лінії фронту.
Узбережжя Азовського моря повністю окуповане, а Чорне море є недоступним через мінну небезпеку та загрозу ракетних обстрілів, пишуть Поради 24.
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Відновлення туристичної сфери в умовах війни – процес складний, втім психологи не радять відмовлятися від відпочинку. Всім нам потрібна розрядка, щоб відновити ментальне здоров’я. Є декілька місць, куди українці зможуть навідатися, щоб побачити море, врахувавши всі необхідні заходи безпеки.
Море можна побачити в Одесі / Фото Вікіпедія
Одещина
Одеса навіть в умовах війни не втрачає свого туристичного потенціалу. Якщо ви сумуєте за морським бризом та історичною архітектурою, то можете наважитися відвідати це місто. Одеса здатна здивувати всіх, хто потрапить в це місто вперше. Навесні також можна відправитися в околиці міста: Затоку, Кароліно-Бугаз чи Чорноморськ, щоб побачити море.В умовах війни важливо стежити за повідомленнями місцевої влади та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги. Про купання й взагалі мови бути не може, особливо навесні, тому будьте обережними та дбайте про свою безпеку.
Миколаївщина
Цей регіон перебуває близько до зони бойових дій. Морське узбеження є закритим для відвідування, втім голова Миколаївської ОВА Віталій Кім нещодавно зазначив, що планується відкриття доступу до лиманів та інших водойм. Відвідування моря в регіоні залишається під забороною через замінованість узбережжя і обстріли.
Якщо ж ви хочете побачити море, без будь-яких намірів відпочинку на пляжі, то перед плануванням поїздки, ретельно перевірте актуальну інформацію про безпеку в обраному регіоні. Ситуація може швидко змінюватися, тому необхідно дотримуватися всіх рекомендацій безпеки.