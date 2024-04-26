Где погулять у моря в Украине: какие локации можно увидеть этой весной

Конец апреля обещает быть теплым и солнечным, поэтому можно планировать выходные или небольшой отпуск. Война закрыла нам доступ к пляжному отдыху на берегу Черного и Азовского моря, впрочем можно отправиться в курортные поселки и города подальше от линии фронта.

Побережье Азовского моря полностью оккупировано, а Черное море недоступно из-за минной опасности и угрозы ракетных обстрелов, пишут Porady 24.

К теме Величественный и таинственный: небанальные места Львова, которые хоть раз надо увидеть каждому

Восстановление туристической сферы в условиях войны – процесс сложный, впрочем психологи не советуют отказываться от отдыха. Всем нам нужна разрядка, чтобы восстановить ментальное здоровье. Есть несколько мест, куда украинцы смогут наведаться, чтобы увидеть море, учитывая все необходимые меры безопасности.



Море можно увидеть в Одессе / Фото Википедия

Одесская область

Одесса даже в условиях войны не теряет своего туристического потенциала. Если вы скучаете по морскому бризу и исторической архитектуре, то можете решиться посетить этот город. Одесса способна удивить всех, кто попадет в этот город впервые. Весной также можно отправиться в окрестности города: Затоку, Каролино-Бугаз или Черноморск, чтобы увидеть море.

Николаевщина

В условиях войны важно следить за сообщениями местных властей и уходить в укрытие во время объявления воздушной тревоги. О купании и вообще речи быть не может, особенно весной, поэтому будьте осторожны и заботьтесь о своей безопасности.

Этот регион находится близко к зоне боевых действий. Морское побережье является закрытым для посещения, впрочем председатель Николаевской ОВА Виталий Ким недавно отметил, что планируется открытие доступа к лиманам и другим водоемам. Посещение моря в регионе остается под запретом из-за заминированности побережья и обстрелов.

Если же вы хотите увидеть море, без каких-либо намерений отдыха на пляже, то перед планированием поездки, тщательно проверьте актуальную информацию о безопасности в выбранном регионе. Ситуация может быстро меняться, поэтому необходимо придерживаться всех рекомендаций безопасности.