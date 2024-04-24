Величественный и таинственный: небанальные места Львова, которые хоть раз надо увидеть каждому

Город Льва действительно может похвастаться оригинальными местами для прогулок, сообщают Porady 24. Куда можно пойти во Львове, читайте дальше.

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Площадь Рынок

Площадь Рынок – традиционная львовская достопримечательность, которую не может обойти ни один турист. От нее отходят живописные старинные улочки, на которых можно найти уютные кафе, ресторанчики и сувенирные магазины.

В сердце площади стоит Ратуша – замечательная архитектурная достопримечательность. Стоит заметить, что Львовская ратуша – самая высокая в Украине. Высота здания составляет 65 метров, поэтому с ее смотровой площадки видно даже окрестности Львова.



Вид из Львовской ратуши вечером / Фото 032.ua

Итальянский дворик

На Площади Рынок, 6, расположен один из шедевров архитектуры – Итальянский дворик. Это место нужно посетить во Львове едва ли не самым первым. Дворик, которому исполнилось уже более 400 лет размещен во Дворце Корнякта. Он до сих пор удивляет своим убранством.

В Итальянском дворике есть кафе, где можно выпить кофе, насладиться тишиной после шумной площади Рынок, а также сделать замечательные фото – историческое место станет идеальным фоном для удачной фотографии.



Итальянский дворик поражает красотой / Фото Shutterstock

Армянский квартал

Еще в XII веке улицы Львова стали прибежищем для армянского сообщества. Достопримечательности армян в центре города можно увидеть на улице Армянской. Этот квартал – один из старейших. Он расположен рядом с Площадью Рынок и проспектом Свободы.

В частности, там расположен Армянский собор – один из древнейших исторических памятников Львова. В советское время здесь было хранилище, а теперь это храм для верующих Армянской апостольской церкви.



Армянскую церковь точно стоит увидеть / Фото "То есть Львов"

Дворец Потоцких

Дворец Потоцких, что на улице Коперника, 15, – еще одно историческое место Львова, которое стало украшением туристического лица города.

В нарядном здании расположены музей и регистрационный центр – там можно отпраздновать свадьбу и насладиться живописью и скульптурами.



Дворец Потоцких имеет волшебный вид / Фото "Львовский портал"

Мемориал Героев Небесной Сотни

Не так давно Львов получил еще одну историческую достопримечательность – Мемориал Героев Небесной Сотни, который создали в честь погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Здесь можно о них вспомнить, прогуляться уютным сквером и полюбоваться видом центра Львова со смотровой площадки.



На Мемориале можно почтить память Героев Небесной Сотни / Фото Кристины Процак

Исторические памятники: на что посмотреть во Львове

Львовские улицы также украшает ряд памятников. В частности, в центре размещены:

памятник Даниилу Галицкому, основателю города;

монумент в честь Тараса Шевченко на проспекте Свободы;

памятник Пабло Пикассо, выдающемуся художнику;

статуя в честь Франца Ксавера Моцарта, которая вызвала много дискуссий и привлекла внимание туристов;

памятник рюкзаку в честь всех путешественников;

монумент Юрию Кульчицкому, который привез кофе во Львов.

Конечно, это далеко не все интересные места, которые можно посетить во Львове, ведь это старый город просто переполнен интересностями. Поэтому не бойтесь побродить по улицам и обязательно смотреть вверх – даже на фасадах можно отыскать настоящие сокровища.