Там тысячи цветков распускаются одновременно, создавая невероятный белоснежный ковер среди живописных Карпатских гор и дремучих лесов, сообщают Porady 24.

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Долина нарциссов завораживает красотой

Долина нарциссов – это заповедный массив, расположенный в урочище Киреши, к востоку от города Хуст. С 1992 года она находится в составе Карпатского биосферного заповедника, который входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Массовое цветение нарциссов, которое можно там увидеть, – едва ли не единственное в мире, которое действительно поражает своими масштабами. В Долине нарциссов есть особый микроклимат, горные реки, термальные воды, альпийские луга и леса, в которых встречается немало редких животных.

Всего на Долине зафиксировали почти 500 видов различных растений, которые растут на территории величиной более 257 гектаров. Среди них 16 видов – это орхидеи, 15 – самые редкие виды в Украине.



Массовое цветение нарциссов – то, что надо увидеть / Фото Unsplash

Высокогорные дикие узколистные нарциссы, которые цветут в Долине, занесены в Красную книгу Украины. Они растут на высоте 180 – 200 метров над уровнем моря. Долина образовалась еще во время Ледникового периода, когда с гор сполз огромный кусок земли.

Исследователи говорят, что именно в этой почве были семена нарциссов. Когда лед сошел, потоки воды пошли в долину, подпитывая растения. Так нарциссам удалось приспособиться к сложным для их популяции горным условиям.

Цветет Долина нарциссов совсем недолго, буквально десять дней – примерно в третьей декаде апреля и до середины мая. В этот период та местность является отличным выбором для отдыха.

За последние годы климат и состав местных почв несколько изменился. Этот фактор достаточно сильно повлиял на Долину нарциссов – цветы зацветают немного раньше, а их популяция несколько уменьшилась.

Когда зацветут нарциссы в этом году

По состоянию на середину апреля в Долине нарциссов уже зацветают одиночные цветы – местность цветет примерно на 3 – 5%.

Друзья, несмотря на раннюю весну, в Долине нарциссов происходит активная вегетация нарцисса узколистного. Кое-где уже появляются одиночные бутоны,

– сообщили в заповеднике.

Учитывая погодные условия, массового цветения ожидают на конец апреля. Оно продлится ориентировочно до 11 – 12 мая.

Нарциссы заполонили всю Долину / Фото НУБиП

Сколько стоит посетить долину нарциссов

Вход на заповедную территорию в период цветения Долины нарциссов – платный:

для взрослых – 80 гривен,

для студентов и пенсионеров – 60 гривен,

для школьников – 40 гривен.

На само поле с цветущим нарциссом узколистным заходить запрещено. За срывание цветов предусмотрен штраф – 49 гривен за один цветок. За порядком следит охрана, поэтому если посетитель зайдет на поле, на него могут написать предписание.

Гулять Долиной нарциссов можно по специально проложенному экомаршруту, который простирается на 1,8 километра.

Если повезет, в Долине нарциссов можно встретить буйволов, проживающих в возведенной на территории заповедника Обители буйволов. Их должны перегнать в Долину.

Для буйволов загородили около 2 – 3 гектара за пределами цветения нарцисса, чтобы они там паслись. Поэтому вы вполне можете полюбоваться или даже подойти к этим животным, если пробудете в Долине достаточно времени.

Интересно! Краснокнижный нарцисс узколистный в Украине можно увидеть еще на полонинах Свидовца и Мармаросах. Также он есть в Альпах и на Балканах.