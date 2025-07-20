Если вы думаете, чем можно подкормить помидоры, чтобы они начали расти как на дрожжах, тогда лучший вариант – это именно дрожжи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мой виноградник".
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Чем полезна дрожжевая подкормка?
Дрожжи уже на протяжении длительного времени используют как удобрение не только для помидоров, но и для многих других садовых и огородных культур. Дело в том, что они содержат углеводы, витамины, белки, массу различных элементов и немало полезных бактерий, а также органическое железо – и все это помогает повысить урожайность растения и повысить его иммунитет.
Подкормка помидоров дрожжами дает хорошие результаты на каждом этапе развития растения, но чаще всего в дрожжевой подкормке нуждается именно рассада.
К слову, ранее мы уже рассказывали, как избавиться от фитофторы на помидорах народными средствами.
Зачем подпитывать взрослые растения дрожжами:
- ускоряет рост;
- повышает сопротивляемость болезням;
- способствует закладке большего количества бутонов, а значит – повышает урожай;
- ускоряет плодоношение;
- активизирует цветение.
Эффект от дрожжевого удобрения может быть настолько мощным, что многие огородники приравнивают их действие к комплексным минеральным удобрениям. Кроме того, после такого опрыскивания или полива помидоры еще и становятся лучше на вкус – слаще, с более выраженным ароматом.
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Помидоры нужно подкормить дрожжами / Фото Pexels
Как приготовить удобрения из дрожжей
Способов есть несколько, и каждый огородник может выбрать себе по вкусу.
- 1 килограмм свежих дрожжей заливают 5 литрами подогретой воды. Перед применением раствор нужно разбавить в 10 раз.
- 5 граммов сухих дрожжей и столовую ложку сахара разбавляют в 5 литрах воды, оставляют на несколько часов, а перед применением разводят еще в 5 раз.
- Спиртовые дрожжи и сахар берут в количестве по 100 граммов, перемешивают, разводят в 3 литрах теплой жидкости. Емкость прикрывают марлей и оставляют в теплом помещении на неделю. Перед поливом 1 стакан жидкости нужно растворить в ведре теплой воды и поливать помидоры по литру под куст.
Учитывайте, что подкормка может не только повысить урожайность помидоров, но и поможет им пережить летнюю жару.