Если вы думаете, чем можно подкормить помидоры, чтобы они начали расти как на дрожжах, тогда лучший вариант – это именно дрожжи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мой виноградник".

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Чем полезна дрожжевая подкормка?

Дрожжи уже на протяжении длительного времени используют как удобрение не только для помидоров, но и для многих других садовых и огородных культур. Дело в том, что они содержат углеводы, витамины, белки, массу различных элементов и немало полезных бактерий, а также органическое железо – и все это помогает повысить урожайность растения и повысить его иммунитет.

Подкормка помидоров дрожжами дает хорошие результаты на каждом этапе развития растения, но чаще всего в дрожжевой подкормке нуждается именно рассада.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как избавиться от фитофторы на помидорах народными средствами.

Зачем подпитывать взрослые растения дрожжами:

ускоряет рост;

повышает сопротивляемость болезням;

способствует закладке большего количества бутонов, а значит – повышает урожай;

ускоряет плодоношение;

активизирует цветение.

Эффект от дрожжевого удобрения может быть настолько мощным, что многие огородники приравнивают их действие к комплексным минеральным удобрениям. Кроме того, после такого опрыскивания или полива помидоры еще и становятся лучше на вкус – слаще, с более выраженным ароматом.

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Помидоры нужно подкормить дрожжами / Фото Pexels

Как приготовить удобрения из дрожжей

Способов есть несколько, и каждый огородник может выбрать себе по вкусу.

1 килограмм свежих дрожжей заливают 5 литрами подогретой воды. Перед применением раствор нужно разбавить в 10 раз.

5 граммов сухих дрожжей и столовую ложку сахара разбавляют в 5 литрах воды, оставляют на несколько часов, а перед применением разводят еще в 5 раз.

Спиртовые дрожжи и сахар берут в количестве по 100 граммов, перемешивают, разводят в 3 литрах теплой жидкости. Емкость прикрывают марлей и оставляют в теплом помещении на неделю. Перед поливом 1 стакан жидкости нужно растворить в ведре теплой воды и поливать помидоры по литру под куст.

Учитывайте, что подкормка может не только повысить урожайность помидоров, но и поможет им пережить летнюю жару.