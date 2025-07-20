Якщо ви думаєте, чим можна підживити помідори, аби вони почали рости як на дріжджах, тоді найкращий варіант – це саме дріжджі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мій виноградник".

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Чим корисне дріжджове підживлення?

Дріжджі вже протягом тривалого часу використовують як добриво не тільки для помідорів, але й для багатьох інших садових і городніх культур. Річ у тому, що вони містять вуглеводи, вітаміни, білки, масу різноманітних елементів та чимало корисних бактерій, а також органічне залізо – і все це допомагає підвищити врожайність рослини та підвищити її імунітет.

Підживлення помідорів дріжджами дає хороші результати на кожному етапі розвитку рослини, але найчастіше дріжджового підживлення потребує саме розсада.

До слова, раніше ми вже розповідали, як позбутися фітофтори на помідорах народними засобами.

Навіщо підживлювати дорослі рослини дріжджами:

пришвидшує зростання;

підвищує опірність хворобам;

сприяє закладці більшої кількості бутонів, а значить – підвищує урожай;

прискорює плодоношення;

активізує цвітіння.

Ефект від дріжджового добрива може бути настільки потужним, що чимало городників прирівнюють їхню дію до комплексних мінеральних добрив. Окрім того, після такого обприскування чи поливу помідори ще й стають кращими на смак – солодшими, з більш вираженим ароматом.

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Помідори потрібно підживити дріжджами / Фото Pexels

Як приготувати добрива з дріжджів

Способів є кілька, і кожен городник може обрати собі до смаку.

1 кілограм свіжих дріжджів заливають 5 літрами підігрітої води. Перед застосуванням розчин потрібно розбавити в 10 разів.

5 грамів сухих дріжджів та столову ложку цукру розбавляють у 5 літрах води, залишають на кілька годин, а перед застосуванням розводять ще у 5 разів.

Спиртові дріжджі та цукор беруть у кількості по 100 грамів, перемішують, розводять у 3 літрах теплої рідини. Місткість прикривають марлею та залишають у теплому приміщенні на тиждень. Перед поливом 1 стакан рідини потрібно розчинити у відрі теплої води та поливати помідори по літру під кущ.

Зважайте, що підживлення може не тільки підвищити врожайність помідорів, але й допоможе їм пережити літню спеку.