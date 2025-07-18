В июле не стоит забывать о важных агротехнических мероприятиях, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Наша дача". Садовод с многолетним опытом гарантирует богатое плодоношение после соблюдения этих правил.

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Как ухаживать за помидорами в июле?

В середине лета закладывается основа для будущего урожая, поэтому надо не упустить время для всех нужных этапов ухода.

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Подвязывание

Трех стеблевая подвязка является важнейшим этапом ухода. Нужно соорудить надежный каркас из металла, к которому осторожно прикрепить стебли растений. Устойчивая поддержка томатов может значительно увеличить урожай.

Мульчирование

Вторым важным шагом является мульчирование почвы в прикорневой зоне. Это действие помогает дольше сохранять влагу. А еще в такой почве развиваются полезные микроорганизмы, которые оказывают хорошее влияние на рост растений.



Правила ухода за томатами в июле / Фото Pexels

Подкормка

В июле помидоры желательно подкормить калием, фосфором и азотом. Эти удобрения помогут сформировать плоды и повлияют на общее развитие овощей. Дачник говорит, что если пропустить подкормку, то можно потерять значительную часть урожая.

Обработка от болезней

Чтобы обойти вероятные болезни, томаты надо профилактически обработать специальными препаратами. Лучше проводить обработку заранее, не дожидаясь появления первых симптомов.

Формирование кустов

Дачник Валерий рекомендует удалять в июле по 2 – 3 нижних листа. Это улучшит вентиляцию растения и сможет предотвратить развитие грибковых заболеваний.

К слову, ранее мы уже рассказывали о действенных народных средства против фитофторы, которая часто летом поражает помидоры.

Регулярный полив

Правильный полив является достаточно важным аспектом в уходе. При недостатке влаги томаты начнут погибать, поэтому надо следить за идеальным количеством воды в почве.