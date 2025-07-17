Прежде всего, пасынки помидоров можно прорастить и высадить из них новые кусты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ProstoWay. Впрочем, если у вас уже есть несколько грядок томатов, тогда можно использовать их иначе – защитить ими от вредителей другие растения.

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Что делать с пасынками помидоров

Пасынкование томатов – это важный процесс, которые опытные огородники в надежде на большой урожай стараются не пропускать. Но в конце концов на руках остается куча пасынков. Прежде всего, ими можно натереть руки – и тогда они не будут зелеными из-за работы с этими же помидорами.

Но на этом польза пасынков совсем не заканчивается! Пасынки имеют свежий и достаточно резкий аромат – и поэтому могут быть достаточно действенными против различных вредителей. Например, не переносят их запаха тли – и поэтому с их помощью вы можете защитить посадки смородины.

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Пасынки помидоров могут защитить от тли / Фото Pexels

Впрочем, можно применять помидорную ботву не только для смородины, но и для ряда других растений.

К слову, ранее мы уже рассказывали о действенных народных средства против фитофторы, которая часто летом поражает помидоры.

Кроме защиты от вредителей, пасынки томатов могут быть полезными в еще один неожиданный способ. Оказывается, они изрядно улучшают плодородие почвы. Ботва постепенно начнет разлагаться и отдавать питательные вещества в землю.

Поэтому выбрасывать его, а также другие остатки после ухода за помидорами не стоит – лучше с их помощью защитить и подпитать огород.