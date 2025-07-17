Перш за все, пасинки помідорів можна проростити та висадити з них нові кущі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ProstoWay. Втім, якщо у вас вже є кілька грядок томатів, тоді можна використати їх інакше – захистити ними від шкідників інші рослини.

Цікаво Помідори стануть солодшими та смачнішими: потрібне одне підживлення з кухні

Що робити з пасинками помідорів

Пасинкування томатів – це важливий процес, які досвідчені городники в надії на великий урожай намагаються не пропускати. Та зрештою на руках залишається купа пасинків. Перш за все, ними можна натерти руки – і тоді вони не будуть зеленими через роботу з цими ж помідорами.

Та на цьому користь пасинків зовсім не закінчується! Пасинки мають свіжий та досить різкий аромат – і тому можуть бути досить дієвими проти різних шкідників. Наприклад, не переносять їхнього запаху попелиці – і тому з їхньою допомогою ви можете захистити посадки смородини.

До речі, знайти засоби від попелиці за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.



Пасинки помідорів можуть захистити від попелиці / Фото Pexels

Втім, можна застосовувати помідорне бадилля не тільки для смородини, але й для низки інших рослин.

До слова, раніше ми вже розповідали про дієві народні засоби проти фітофтори, яка часто влітку вражає помідори.

Окрім захисту від шкідників, пасинки томатів можуть бути корисними в ще один несподіваний спосіб. Виявляється, вони неабияк покращують родючість ґрунту. Бадилля поступово почне розкладатися та віддавати поживні речовини у землю.

Тож викидати його, а також інші залишки після догляду за помідорами не варто – краще з їхньою допомогою захистити та підживити город.