Чимало дачників мріють про пишний сад та город, що рясніє самотужки вирощеними овочами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. На щастя, вам навіть не потрібно купувати жодних дорогих засобів для того, аби підживити ваші помідори – все, що вам потрібно, вже є у вас на кухні.

Цікаво Орхідеї цвістимуть все літо без перерви: полийте їх одним натуральним засобом

Як зробити помідори смачнішими?

Боротьба зі слимаками, фітофторою та шкідниками на помідорах, певно, знайома кожному садівнику, який коли-небудь вирощував томати у себе на городі. Втім, здаватися перед цими перепонами точно не варто – натомість ви можете використати один ефективний засіб, що вже є у вас під ругою, а саме харчову соду.

Виявляється, з соди, мила та води можна приготувати повністю натуральний домашній репелент, що допоможе захистити помідори від усіх напастей. Але не тільки у цьому користь: помідорам подобається рости у менш кислому ґрунті, і тут вам на допомогу приходить харчова сода, що може розкислити землю навколо помідорів.



Помідори краще ростуть у лужному ґрунті / Фото Pexels

Та для того, аби результат був саме таким, як вам потрібно, важливо використовувати соду правильно, адже помідори не люблять також і надто лужного ґрунту. Харчова сода – це не тільки розпушувач, що можна використовувати у випічці, але й природний спосіб боротися з бур'янами, шкідниками та хворобами на городі. Раніше ми вже ділилися способами використовувати соду на ділянці.

Та зважайте, що сода у великих кількостях може спричинити затримку росту та в'янення у будь-якої рослини, з якою контактує, тому варто бути обережними та наносити тільки невелику кількість соди неподалік від рослин, що обробляєте.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Харчова сода на помідорах діятиме як бар'єр, що зневоднює слимаків, змушує мурах втрачати запаховий слід та не дає попелиці проникнути на помідори.

Все, що потрібно зробити – це посипати содою основу рослин у невеликій кількості, і шкідники навіть не наблизяться.