У липні не варто забувати про важливі агротехнічні заходи, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Наша дача". Садівник з багаторічним досвідом гарантує багате плодоношення після дотримання цих правил.

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Як доглядати за помідорами у липні?

У середині літа закладається основа для майбутнього урожаю, тому треба не проґавити час для всіх потрібних етапів догляду.

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Підв’язування

Трьох стеблове підв’язування є найважливішим етапом догляду. Потрібно спорудити надійний каркас з металу, до якого обережно прикріпити стебла рослин. Стійка підтримка томатів може значно збільшити урожай.

Мульчування

Другим важливим кроком є мульчування ґрунту в прикореневій зоні. Ця дія допомагає довше зберігати вологу. А ще в такому ґрунті розвиваються корисні мікроорганізми, які мають гарний вплив на ріст рослин.



Правила догляду за томатами у липні / Фото Pexels

Підживлення

У липні помідори бажано підживити калієм, фосфором та азотом. Ці добрива допоможуть сформувати плоди та вплинуть на загальний розвиток овочів. Дачник каже, що якщо пропустити підживлення, то можна втратити значну частину урожаю.

Обробка від хвороб

Щоб оминути ймовірні хвороби, томати треба профілактично обробити спеціальними препаратами. Краще проводити обробку заздалегідь, не чекаючи на появу перших симптомів.

Формування кущів

Дачник Валерій рекомендує видаляти у липні по 2 – 3 нижніх листки. Це покращить вентиляцію рослини й зможе запобігти розвитку грибкових захворювань.

До слова, раніше ми вже розповідали про дієві народні засоби проти фітофтори, яка часто влітку вражає помідори.

Регулярний полив

Правильний полив є досить важливим аспектом у догляді. При нестачі вологи томати почнуть гинути, тому треба слідкувати за ідеальною кількістю води в ґрунті.