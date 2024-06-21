Куди поїхати відпочивати з наметами на вихідні: чудові локації, які варто відвідати

Відпочинок у наметах – чудовий спосіб відпочинку на вихідні. Погода нас чекає сонячна й тепла, тож час збирати друзів та вирушати у невеличку подорож. Зібрали кілька цікавих локацій, які можуть вам сподобатися.

Час на свіжому повітрі в оточенні природи – найкраща можливість для відпочинку, перезарядки та проведення часу з друзями. Поради 24 діляться найцікавішими маршрутами, які варто відвідати цього літа.

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Озеро Синевир

Це красиве місце вразить своєю красою кожного. Втім розбивати намети біля самого Синевиру не можна, але за певну плату можна жити в наметі на території парку «Синевир» Для туристів навіть є послуга риболовлі, де турист може зловити рибу та одразу приготувати її.

Ця місцевість є дуже популярною, тож до Синевиру йде багато автобусів, маршруток чи автомобілів. Своїм ходом необхідно доїхати до Міжгір'я, а звідти дістатись села Синевирська Поляна, озеро розташоване за кілька кілометрів на північ від нього.



Синевир вражає красою / Фото Вікіпедія

Дземброня

У Карпатах важко вибрати лише якусь одну місцевість для ночівлі в наметах, оскільки чудових місць безліч, та ми пропонуємо обрати Дземброню, яка знаходиться в самому серці Карпат – Косівському районі Івано-Франківської області.

Тут варто здійснити сходження на гору Піп-Іван до обсерваторії. На підйом та спуск треба закласти увесь світловий день. Ви можете взяти намет та спальники й заночувати нагорі, щоб побачити вранці неймовірний світанок.



Дземброня є неймовірно красивою / Фото Карпатіум

Шацькі озера

На Волині ви знайдете групу 30 озер з чистою водою та піщаними берегами. До їх складу входить Світязь – найбільше озеро України карстового походження, глибина якого 58 метрів. На території водиться дуже багато риби, тому можна порибалити та навіть взяти з собою надувний човен.

На території доступними є кінні прогулянки, сплави на байдарках і велосипедні екскурсії. А вздовж озера на вас чекає хвойний ліс, де ростуть чорниця і гриби. Найзручнішими місцями для встановлення намету є туртабори Незабудка, Мокошині та біля озера Пісочне.



На Шацькі озера варто відвідати влітку / Фото ТамТур

Бакота

Бакота – це мальовниче місце на березі Дністра, яке ідеально підходить для кемпінгу з наметами. Важливо обрати рівну поверхню трохи далі від обривів. Деякі бази нададуть можливість встановити намет за певну плату, що включатиме користування інфраструктурою (туалети, душові та місця для приготування їжі). Бакота – дуже популярне місце для кемпінгу, тому в літній сезон варто приїжджати раніше, щоб зайняти найкращі місця.