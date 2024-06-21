Куда поехать отдыхать с палатками на выходные: отличные локации, которые стоит посетить

Отдых в палатках – отличный способ отдыха на выходные. Погода нас ждет солнечная и теплая, поэтому время собирать друзей и отправляться в небольшое путешествие. Собрали несколько интересных локаций, которые могут вам понравиться.

Время на свежем воздухе в окружении природы – лучшая возможность для отдыха, перезарядки и проведения времени с друзьями. Советы 24 делятся самыми интересными маршрутами, которые стоит посетить этим летом.

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Озеро Синевир

Это красивое место поразит своей красотой каждого. Впрочем разбивать палатки у самого Синевира нельзя, но за определенную плату можно жить в палатке на территории парка "Синевир" Для туристов даже есть услуга рыбалки, где турист может поймать рыбу и сразу приготовить ее.

Эта местность является очень популярной, поэтому в Синевир идет много автобусов, маршруток или автомобилей. Своим ходом необходимо доехать до Межгорья, а оттуда добраться до села Синевирская Поляна, озеро расположено в нескольких километрах к северу от него.



Синевир поражает красотой / Фото Википедия

Дземброня

В Карпатах трудно выбрать только какую-то одну местность для ночевки в палатках, поскольку замечательных мест множество, и мы предлагаем выбрать Дземброню, которая находится в самом сердце Карпат – Косовском районе Ивано-Франковской области.

Здесь стоит совершить восхождение на гору Поп-Иван к обсерватории. На подъем и спуск надо заложить весь световой день. Вы можете взять палатку и спальники и заночевать наверху, чтобы увидеть утром невероятный рассвет.



Дземброня является невероятно красивой / Фото Карпатиум

Шацкие озера

На Волыни вы найдете группу 30 озер с чистой водой и песчаными берегами. В их состав входит Свитязь – самое большое озеро Украины карстового происхождения, глубина которого 58 метров. На территории водится очень много рыбы, поэтому можно порыбачить и даже взять с собой надувную лодку.

На территории доступны конные прогулки, сплавы на байдарках и велосипедные экскурсии. А вдоль озера вас ждет хвойный лес, где растет черника и грибы. Самыми удобными местами для установки палатки являются туртаборы Незабудка, Мокошини и у озера Песочное.



На Шацкие озера стоит посетить летом / Фото ТамТур

Бакота

Бакота – это живописное место на берегу Днестра, которое идеально подходит для кемпинга с палатками. Важно выбрать ровную поверхность чуть дальше от обрывов. Некоторые базы предоставят возможность установить палатку за определенную плату, что будет включать пользование инфраструктурой (туалеты, душевые и места для приготовления пищи). Бакота – очень популярное место для кемпинга, поэтому в летний сезон стоит приезжать раньше, чтобы занять лучшие места.