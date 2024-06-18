Полтава – это не очень большой город, однако он точно уютный и приветливый. И для того, чтобы во время визита в город вы не пропустили ни одного важного уголка, Porady 24 подготовили перечень локаций, на которые стоит заглянуть.

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Капище

Возможно, это не то место, о котором вы думаете сразу, однако эту локацию точно стоит посетить. Совсем недалеко от областного центра, возле села Патлаевка расположено Капище языческих богов, о котором знают даже не все полтавчане.

В центре капища – Триглав, который символизирует трех главных языческих богов, а рядом с ним Требник – то есть алтарь для подношений. Можно найти там и немало других языческих символов. Капище как будто "охраняют" с четырех сторон Семарглы – небесные волки-стражи.



Языческое капище под Полтавой / Фото "Содержание"

Полтавский краеведческий музей

Здесь стоит обратить внимание не только на экспонаты, но и на само здание, которое известно едва ли не каждому украинцу. Ранее здесь располагалось Полтавское губернское земство, и сооружение было построено в начале прошлого века в стиле украинского модерна. С момента окончания строительства оно было признано выдающимся архитектурным произведением.

Но и внутри музея будет на что посмотреть, ведь сейчас его фонды насчитывают более 300 тысяч экспонатов.

Иванова гора

А если вас интересует более активный отдых, тогда можно отправиться к высокому живописному холму над Ворсклой. Именно здесь уже почти тысячелетие назад была возведена Полтавская крепость. Одна из ее пятнадцати башен недавно была реставрирована и включена в список памятников комплекса.

С Ивановой горы открывается невероятный вид на город, долину Ворсклы и Крестовоздвиженский монастырь.



Иванова Гора / Фото Travel Guide

Памятник галушке

Идти далеко не придется, ведь памятник галушке расположен на этой же горе. Это деревянная дощечка, покрыта вышитым полотенцем, а на ней – тарелка с двенадцатью галушками и огромной ложкой.

Памятник символизирует семейный достаток и уют, а также изображает традиционное блюдо Полтавской области.

Памятник свинье

Нельзя завершить прогулку по Полтаве, не посетив уже знаменитый памятник свинье – "Извечной кормилице украинского народа". Памятнику уже почти два десятилетия и найти его можно на территории ПГАУ.



Памятник свинье в Полтаве / Фото "Коло"

Сначала руководители аграрной академии хотели видеть на постаменте возле свиньи двух ангелов, но такой проект не одобрили священнослужители, поэтому их заменили на мальчика и девочку, которые погоняют свинью прутиком.

Полтавская обсерватория

Если вы путешествуете с детьми, то обсерваторию посетить нужно обязательно, ведь им точно понравится наблюдать за Луной, звездами и планетами в телескоп. Основана обсерватория почти столетие назад.

Но интересной экскурсия будет не только для детей, но и для взрослых.