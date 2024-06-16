Полтавщину часто ассоциируют с известными писателями, которые жили здесь – Иваном Котляревским, Николаем Гоголем и тому подобное. Впрочем, Полтавская область еще точно найдет, чем вас поразить. Поэтому Porady 24 подготовили список мест, которые стоит увидеть.

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Кочубеевские дубы

Ранее на месте этих дубов стояло семейное имение, которое не сохранилось до наших дней. Впрочем, и все еще можно увидеть немало интересного и посмотреть на Кочубеевские дубы – вековые деревья, сохранившиеся от дубравы, которая когда-то окружала дом.

Территория парка очень красивая, и особенно приятной прогулка будет именно летом. Стволы в диаметре – 1,5 – 1,8 метра, а высота каждого дуба – 20 – 22 метра.

Пирамиды-усыпальницы

Так, совсем необязательно ехать в Египет, чтобы посмотреть на пирамиды. Вполне хватит сесть на автобус и добраться до двух сел – Березовой Рудки Пирятинского района и села Комендантовка Кобеляцкого района. Именно здесь вы сможете воочию увидеть две из трех пирамид, что есть в Европе.



Пирамида-усыпальница на Полтавщине / Фото "Дорога"

Последняя же, третья – в Риме.

Музей украинской свадьбы

На Полтавщине можно окунуться и в колоритность народного действа, а именно – свадьбы. Музей украинской свадьбы работает с 2008 года, и чтобы его увидеть, вам нужно добраться Диканьки, а уже оттуда – села Большие Будища.

В экспозиции музея представлены и предметы быта, и свадебное убранство разных времен, и вышитые рубашки и рушники. Кроме того, чтобы увидеть исторические артефакты, вы можете почувствовать народную свадьбу и на себе, ведь в музее предлагают пройти театрализованный обряд.

Гора Пивиха

Это – интересный и даже немного экстремальный отдых. Гора Пивиха имеет высоту 169 метров, но каждый год Пивиха становится меньше примерно на 7 метров из-за воды Кременчугского водохранилища.



Гора Пивиха на Полтавщине / Фото Kolokray

Водой и постоянными оползнями размыто уже около 600 метров горы, поэтому будьте очень внимательны при планировании отдыха. Ни за что не ставьте палатки у самого подножия горы. Зато можно устроить прогулку по вершине, посмотреть на остатки старой церкви или даже найти удачное место для рыбалки.

Опошня

Если вы хотите насладиться настоящей керамикой ручной работы или даже мечтаете изготовить ее самостоятельно, тогда вы можете отправиться в поездку в Опошню. На территории музея собрано более 30 тысяч экспонатов из глины и керамики.

Сейчас музей уже имеет статус национального, и в нем проводятся многочисленные выставки и другие мероприятия, связанные с гончарством.