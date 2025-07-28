Опытные садоводы уже давно знают о простом трюке с черным перцем, который может сохранить и нервы, и деньги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Поэтому лучше перенять его прямо сейчас, чтобы упростить уход за участком.

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Зачем посыпать огород и сад черным перцем?

Полезность черного перца вовсе не ограничивается кухней. И этот ароматизатор огородники часто разбрасывают по всему участку – и убеждены, что это помогает им сразу же в несколько способов.

Прежде всего, оказывается, черный перец – это замечательный натуральный пестицид. В отличие от химических средств для уничтожения вредителей, перец отпугивает или убивает гусениц и тлю, не нанося вреда растениям и другим животным.

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Насекомые также не могут развить устойчивости к черному перцу – а это еще одно преимущество перед химическими пестицидами.



Черный перец может защитить от вредителей / Фото Pexels

Некоторые исследования даже показывают, что перец может быть эффективнее против гусениц, чем некоторые синтетические пестициды. Кроме того, он действует достаточно быстро – уже в течение 24 часов. Перец также не загрязняет грунтовые воды, не вредит полезным насекомым и животным, а также его можно спокойно использовать в течение всего развития растения.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какими средствами можно избавиться от личинок майского жука – иначе они могут стать сплошной катастрофой для огородников.

Также черный перец будет полезным для защиты сада и огорода от плесени, различных болезней и гнили. Идеально он подходит для использования в теплице или других местах с малым количеством открытого воздуха и обильным поливом.

Перец нужно смешать с почвой под растением, и тогда бактериям будет сложнее развиваться в нем. Кроме того, само растение поглотит соединения черного перца, и это обеспечит ему дополнительную защиту.

Особенно эффективна такая защита против тли, что пьет сок растений. А вот черный перец помогает достичь смертности вредителя в 80%!