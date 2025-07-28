Досвідчені садівники вже давно знають про простий трюк з чорним перцем, який може зберегти і нерви, і гроші, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Тож краще перейняти його прямо зараз, аби спростити догляд за ділянкою.

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Навіщо посипати город і сад чорним перцем?

Корисність чорного перцю зовсім не обмежується кухнею. І цей ароматизатор городники часто розкидають по всій ділянці – і переконані, що це допомагає їм відразу ж у кілька способів.

Передусім, виявляється, чорний перець – це чудовий натуральний пестицид. На відміну від хімічних засобів для знищення шкідників, перець відлякує чи вбиває гусінь та попелицю, не завдаючи шкоди рослинам та іншим тваринам.

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Комахи також не можуть розвинути стійкості до чорного перцю – а це ще одна перевага перед хімічними пестицидами.



Чорний перець може захистити від шкідників / Фото Pexels

Деякі дослідження навіть показують, що перець може бути ефективнішим проти гусені, ніж деякі синтетичні пестициди. Окрім того, він діє досить швидко – вже протягом 24 годин. Перець також не забруднює ґрунтові води, не шкодить корисним комахам та тваринам, а також його можна спокійно використовувати впродовж усього розвитку рослини.

До слова, раніше ми вже розповідали, якими засобами можна позбутися личинок хруща – інакше вони можуть стати суцільною катастрофою для городників.

Також чорний перець буде корисним для захисту саду й городу від цвілі, різних хвороб та гнилі. Ідеально він підходить для використання у теплиці чи інших місцях з малою кількістю відкритого повітря та рясним поливом.

Перець потрібно змішати з ґрунтом під рослиною, і тоді бактеріям буде складніше розвиватися у ньому. Окрім того, сама рослина поглине сполуки чорного перцю, і це забезпечить їй додатковий захист.

Особливо ефективний такий захист проти попелиці, що п'є сік рослин. А ось чорний перець допомагає досягти смертності шкідника у 80%!