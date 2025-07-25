Личинки можуть жити в ґрунті 3 – 4 роки, завдаючи шкоди рослинам впродовж всього цього часу, пише 24 Канал з посиланням на Kokl. Шкідники пошкоджують корені овочів (картоплі, буряка, моркви), ягідні кущі (полуницю, малину), плодові дерева та квіти. Пропонуємо дізнатися кілька способів виведення личинок.

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Як вивести личинок хруща з ділянки?

Механічні методи

З локальним зараженням можна впоратися вручну. Восени потрібно перекопати землю глибиною 20 – 40 сантиметрів. Личинки на поверхні стануть здобиччю для птахів або загинуть від холоду. Під час прополювання личинки легко помітити, тож їх можна зібрати в банку вручну.

Біологічні методи

Нематоди – це маленькі черви, які проникають у личинку й знищують її за 2 – 3 дні. Препарат "Немабакт" чи "Ентонем-F" потрібно розвести у воді й полити ним ґрунт у вересні, коли личинки будуть активними. Найефективніші нематоди у вологому ґрунті, тому перед внесенням ділянку потрібно полити.

Грибкові препарати – біоінсектициди заражають личинок, призводячи до їхньої загибелі. "Боверин" потрібно внести в ґрунт з розрахунку 5 – 19 грамів на один метр квадратний.

Природні вороги – для знищення личинок можна залучати птахів, встановивши шпаківні. Також можна посадити кріп чи маргаритки, щоб приваблювати хижих комах.

Агротехнічні методи

Сівозміна – постарайтеся чергувати культури кожного року, щоб уникнути накопичення личинок.

Сидерати – посійте на ділянці люпин, конюшину чи гірчицю. Люпин є ефективним, оскільки корені виділяють речовини, які відлякують личинок.



Методи, які позбавлять від личинок хруща / Фото Pexels

Мульчування – грядки рекомендовано покрити соломою, тирсою чи агроволокном. Це перекриє жукам доступ до ґрунту для відкладання яєць.

Оранка – наприкінці весни землю треба перекопати на 50 сантиметрів. Така дія знищить гнізда яєць.

Народні методи

Настій цибулиння – залийте 1 кілограм цибулиння 10 літрами гарячої води й дайте настоятися 3 – 5 днів. Розведіть все в однакових пропорціях та поливайте грядки раз на тиждень. Личинки згинуть, бо дуже не люблять різкого запаху.

Розчин аміаку – у 10 літрах води потрібно розвести 10 міліграмів нашатирного спирту й полити ним ґрунт. Аміак чудово відлякує личинок. Для кращого результату повторіть метод за 10 днів.

Часниковий настрій – 100 грамів часнику залийте 5 літрами води й дайте настоятися добу. Поливайте ґрунт у міжряддях для відлякування личинок.

До слова, раніше ми вже розповідали, як боротися з білокрилкою на городі – до ваших овочів вона навіть не наблизиться.