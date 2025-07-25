Личинки могут жить в почве 3 – 4 года, нанося вред растениям в течение всего этого времени, пишет 24 Канал со ссылкой на Kokl. Вредители повреждают корни овощей (картофеля, свеклы, моркови), ягодные кусты (клубнику, малину), плодовые деревья и цветы. Предлагаем узнать несколько способов выведения личинок.

Читайте также Крысы убегут сами: 7 растений, которые больше всего отпугивают грызунов

Как вывести личинок майского жука с участка?

Механические методы

С локальным заражением можно справиться вручную. Осенью нужно перекопать землю глубиной 20 – 40 сантиметров. Личинки на поверхности станут добычей для птиц или погибнут от холода. Во время прополки личинки легко заметить, поэтому их можно собрать в банку вручную.

Биологические методы

  • Нематоды – это маленькие черви, которые проникают в личинку и уничтожают ее за 2 – 3 дня. Препарат "Немабакт" или "Энтонем-F" нужно развести в воде и полить им почву в сентябре, когда личинки будут активными. Самые эффективные нематоды во влажной почве, поэтому перед внесением участок нужно полить.
  • Грибковые препараты – биоинсектициды заражают личинок, приводя к их гибели. "Боверин" нужно внести в почву из расчета 5 – 19 граммов на один метр квадратный.
  • Естественные враги – для уничтожения личинок можно привлекать птиц, установив скворечники. Также можно посадить укроп или маргаритки, чтобы привлекать хищных насекомых.

Агротехнические методы

Севооборот – постарайтесь чередовать культуры каждый год, чтобы избежать накопления личинок.

Сидераты – посейте на участке люпин, клевер или горчицу. Люпин является эффективным, поскольку корни выделяют вещества, которые отпугивают личинок.

Методы, которые избавят от личинок майского жука
Методы, которые избавят от личинок майского жука / Фото Pexels

Мульчирование – грядки рекомендуется покрыть соломой, опилками или агроволокном. Это перекроет жукам доступ к почве для откладывания яиц.

Вспашка – в конце весны землю надо перекопать на 50 сантиметров. Такое действие уничтожит гнезда яиц.

Народные методы

  • Настой луковой шелухи – залейте 1 килограмм луковой шелухи 10 литрами горячей воды и дайте настояться 3 – 5 дней. Разведите все в одинаковых пропорциях и поливайте грядки раз в неделю. Личинки сгинут, потому что очень не любят резкого запаха.
  • Раствор аммиака – в 10 литрах воды нужно развести 10 миллиграммов нашатырного спирта и полить им почву. Аммиак прекрасно отпугивает личинок. Для лучшего результата повторите метод через 10 дней.
  • Чесночное настроение – 100 граммов чеснока залейте 5 литрами воды и дайте настояться сутки. Поливайте почву в междурядьях для отпугивания личинок.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как бороться с белокрылкой на огороде – к вашим овощам она даже не приблизится.