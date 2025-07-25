Личинки могут жить в почве 3 – 4 года, нанося вред растениям в течение всего этого времени, пишет 24 Канал со ссылкой на Kokl. Вредители повреждают корни овощей (картофеля, свеклы, моркови), ягодные кусты (клубнику, малину), плодовые деревья и цветы. Предлагаем узнать несколько способов выведения личинок.

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Как вывести личинок майского жука с участка?

Механические методы

С локальным заражением можно справиться вручную. Осенью нужно перекопать землю глубиной 20 – 40 сантиметров. Личинки на поверхности станут добычей для птиц или погибнут от холода. Во время прополки личинки легко заметить, поэтому их можно собрать в банку вручную.

Биологические методы

Нематоды – это маленькие черви, которые проникают в личинку и уничтожают ее за 2 – 3 дня. Препарат "Немабакт" или "Энтонем-F" нужно развести в воде и полить им почву в сентябре, когда личинки будут активными. Самые эффективные нематоды во влажной почве, поэтому перед внесением участок нужно полить.

Грибковые препараты – биоинсектициды заражают личинок, приводя к их гибели. "Боверин" нужно внести в почву из расчета 5 – 19 граммов на один метр квадратный.

Естественные враги – для уничтожения личинок можно привлекать птиц, установив скворечники. Также можно посадить укроп или маргаритки, чтобы привлекать хищных насекомых.

Агротехнические методы

Севооборот – постарайтесь чередовать культуры каждый год, чтобы избежать накопления личинок.

Сидераты – посейте на участке люпин, клевер или горчицу. Люпин является эффективным, поскольку корни выделяют вещества, которые отпугивают личинок.



Методы, которые избавят от личинок майского жука / Фото Pexels

Мульчирование – грядки рекомендуется покрыть соломой, опилками или агроволокном. Это перекроет жукам доступ к почве для откладывания яиц.

Вспашка – в конце весны землю надо перекопать на 50 сантиметров. Такое действие уничтожит гнезда яиц.

Народные методы

Настой луковой шелухи – залейте 1 килограмм луковой шелухи 10 литрами горячей воды и дайте настояться 3 – 5 дней. Разведите все в одинаковых пропорциях и поливайте грядки раз в неделю. Личинки сгинут, потому что очень не любят резкого запаха.

Раствор аммиака – в 10 литрах воды нужно развести 10 миллиграммов нашатырного спирта и полить им почву. Аммиак прекрасно отпугивает личинок. Для лучшего результата повторите метод через 10 дней.

Чесночное настроение – 100 граммов чеснока залейте 5 литрами воды и дайте настояться сутки. Поливайте почву в междурядьях для отпугивания личинок.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как бороться с белокрылкой на огороде – к вашим овощам она даже не приблизится.