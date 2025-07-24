Зберегти малину свіжою якомога довше можна не лише у холодильнику, але й у морозилці, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Ягода є дуже смачною та корисною, бо багата на антиоксиданти, вітаміни ті мінерали. Малина чудово впливає на зміцнення імунітету, тому її корисно вживати.

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Втім, ягоди мають значний мінус. Вони здатні дуже швидко псуватися, втрачати форму та швидко гнити. Саме тому потрібно знати кілька секретів зберігання малини.

Як треба зберігати малину?

Свіжа малина може зберігатися у холодильнику до 3 днів. Та якщо ягоди хочеться з'їсти пізніше, то найкращим варіантом буде заморожування, завдяки якому малина не змінить ні смаку, ні поживних властивостей.

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Головне правило – не мити ягоди перед тим, як класти у холодильник, бо волога швидко зіпсує всю малину. Зіпсовані ягоди потрібно перебрати й викинути. Малина може бути трішки вологою, тому ягоди треба обережно промокнути паперовим рушничком.



Зберігайте малину правильно / Фото Pexels

Зберігати малину варто в пластиковому контейнері з отворами. У жодному разі ягоди не можна зберігати в контейнері герметичному, оскільки в ньому швидко накопичується волога.

Задня стінка холодильника є найхолоднішим місцем, тому ягоди в такому місці можуть втратити смак та перемерзнути. Найкраще їх зберігати спереду або на верхній полиці.

Як правильно заморозити малину

Великий урожай малини варто заморозити, щоб мати можливість нею ласувати восени та взимку.

Спочатку потрібно прибрати пошкоджені та м’які плоди. У ситі промийте ягоди двічі під проточною водою. Викладіть їх на паперовий рушник та залишіть на 15 хвилин. Далі малину потрібно розкласти в один шар на деко, застеленому пергаментом. Не допускайте, щоб ягоди торкалися одне одної.

До слова, раніше ми розповідали про одну поширену помилку, через яку морква виростає маленькою та несмачною, і як її виправити.

Заморожуйте впродовж 4 годин, а тоді пересипте малину в герметичний пакет із застібкою. У морозильній камері малина може зберігатися 18 місяців.