Для того, аби розмножити виноград, не потрібно багато інструментів чи вмінь – з цим впораються навіть садівники-новачки, повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток baba.olya.na.psevdo.cheh.

Цікаво Найбільша помилка у вирощування жоржин коштуватиме вам цвітіння: ось як її виправити

Розмноження винограду в саду

Досвідчена садівниця Ольга розповіла, що розмножити виноград надзвичайно просто – для цього потрібно тільки обрати гарний, довгий пагін рослини, що можна пригнути до землі.

Після цього потрібно підготувати землю поряд: прибрати бур'яни, розпушити її та викопати невелику ямку. Листя обривати з пагона винограду не потрібно – просто підведіть його від куща прямо до підготованої поряд ділянки та покладіть у ямку, а тоді прикопайте трохи землею.

До речі, знайти саджанці за найкращими цінами можна на Prom. А ще добрива, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Садівниця розповіла, як розмножити виноград: дивіться відео

Після цього кінчик пагона можна трохи обрізати секатором – хоча це й не обов'язково.

Воно живлення має, бо ми від основного стебла не відрізаємо. Просто пригинаємо,

– розповіла садівниця.

Для того, аби пагін краще тримався, його потрібно також пришпилити до землі металевими скобами. Їх можна купити вже готові, або ж зробити зі шматка дроту.

Для того, аби виноград прийнявся, варто залишити його до весни та не чіпати. Зважайте також, що якщо пригинаєте пагін винограду на сонячній ділянці, не можна забувати і про полив. Якщо виноград проростає в тіні, тоді поливу потрібно менше.

Перед початком морозів пригнуті пагони винограду потрібно накрити від холодів. А вже навесні саджанці з корінчиками можна викопувати та садити на потрібній вам ділянці.

До слова, у липні потрібно подбати не тільки про розмноження винограду. Раніше ми розповідали про одну поширену помилку, через яку морква виростає маленькою та несмачною, і як її виправити.