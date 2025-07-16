Для того, чтобы размножить виноград, не нужно много инструментов или умений – с этим справятся даже садоводы-новички, сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток baba.olya.na.psevdo.cheh.

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Как размножить виноград в саду?

Опытная садовод Ольга рассказала, что размножить виноград очень просто – для этого нужно только выбрать хороший, длинный побег растения, что можно пригнуть к земле.

После этого нужно подготовить землю рядом: убрать сорняки, разрыхлить ее и выкопать небольшую ямку. Листья обрывать с побега винограда не нужно – просто подведите его от куста прямо к подготовленному рядом участку и положите в ямку, а потом прикопайте немного землей.

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Садовод рассказала, как размножить виноград: смотрите видео

После этого кончик побега можно немного обрезать секатором – хотя это и не обязательно.

Оно питание имеет, потому что мы от основного стебля не отрезаем. Просто пригибаем,

– рассказала садовница.

Для того, чтобы побег лучше держался, его нужно также пришпилить к земле металлическими скобами. Их можно купить уже готовые, или же сделать из куска проволоки.

Для того, чтобы виноград принялся, стоит оставить его до весны и не трогать. Учитывайте также, что если пригибаете побег винограда на солнечном участке, нельзя забывать и о поливе. Если виноград прорастает в тени, тогда полива нужно меньше.

Перед началом морозов пригнутые побеги винограда нужно накрыть от холодов. А уже весной саженцы с корешками можно выкапывать и сажать на нужном вам участке.

К слову, в июле нужно позаботиться не только о размножении винограда. Ранее мы рассказывали об одной распространенной ошибке, из-за которой морковь вырастает маленькой и невкусной, и как ее исправить.