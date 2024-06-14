Началось лето, а это значит, что время планировать отпуск или интересные выходные, пишут Porady 24. Предлагаем выбрать для себя туристическое место, которое поразит активным досугом и невероятной природой.

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Поднятие на Говерлу

Подъем на Говерлу - самую высокую гору Украины, является популярным и увлекательным маршрутом для туристов. Самым популярным маршрутом на Говерлу является подъем с базы "Заросляк", которая расположена на территории Карпатского национального природного парка. До базы можно доехать автомобилем или автобусом из Ивано-Франковска или Ворохты.

Маршрут для старта от базы хорошо обозначен и оборудован для туристов. Общая длина маршрута около 6 – 7 километров в одну сторону. Время подъема займет от 3 до 5 часов в зависимости от вашей физической формы и условий.

Если вы новичок – отправляйтесь с гидом или группой. Возьмите с собой в рюкзак ветровку, поскольку на горе холодно и сильный ветер. Также не забудьте о воде и перекусах.



Летом можно запланировать подъем на Говерлу / Фото Википедия

Озеро Синевир

В Карпатах расположено одно из самых красивых озер в Украине. К этой локации ежегодно отправляются тысячи туристов. Горные пейзажи действительно впечатляют. Озеро окружено густым лесом, поэтому станет прекрасным местом для пеших прогулок и красивых фото.

Вблизи озера есть реабилитационный центр с медведями, которые пострадали от человеческой жестокости или были спасены из цирков и других мест неволи.

В нескольких десятках километров от озера Синевир расположен водопад Шипот. Это один из самых известных водопадов Карпат, который просто поражает своей красотой.

Каньоны

В Украине есть три самых красивых каньона – это Коростышевский, Богуславский и Букский. Они расположены в Житомирской, Киевской и Черкасской областях. Скала, озеро и деревья с елками является идеальным местом для отдыха. На каньонах можно ловить рыбу, устраивать пикники, оставаться на ночлег в палатках и просто хорошо отдохнуть от городской суеты.



Букский каньон является невероятно красивым / Фото Trip me dream

Бакота

Это место является самым живописным в Украине. Его точно стоит посетить в летнее время, чтобы отдохнуть и насладиться природой. Бакота расположена на территории Национального природного парка "Подольские Товтры".

Бакота – это большой залив, образованный в результате строительства Днестровской ГЭС с кристально чистой водой в окружении высоких скал и лесов. Туристы смогут увидеть Бакотский скальный монастырь является одной из важнейших исторических достопримечательностей региона. Он был основан в 12 веке и расположен на высокой скале над Днестром.

Кроме монастыря, в Бакоте есть много природных пещер и гротов, которые интересны для исследования. Некоторые из них даже доступны для туристов. Чтобы провести активный отдых, можете взять напрокат лодку, каяк или катамаран и провести день на воде. Также там популярен дайвинг и подводное плавание.

Шацкие озера

Отправляйтесь на Шацкие озера в природный комплекс в Волынской области. Это место очень популярно благодаря чистым водоемам и красивым ландшафтам. А еще на озерах есть множество возможностей для активного отдыха. Самым популярным является озеро Свитязь, впрочем туристы также отдыхают на озере Пулемецкое и Люцимир.

На территории можно заняться парусным спортом, катанием на лодках, катамаранах и каяках, а для любителей подводного плавания озеро Свитязь предлагает интересные возможности для дайвинга. А еще на Шацких озерах можно ловить рыбу, разрешено это делать в определенных зонах.

В Шацком национальном парке есть много маршрутов для пеших прогулок и велопоходов, проходящих через леса, поля и вдоль озер. Также есть много зон для кемпинга и пикников с необходимыми удобствами.