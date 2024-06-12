Трускавец является популярным бальнеологическим курортом во Львовской области. Уютный городок в предгорье Карпат порадует целебными источниками минеральных вод, пишут Советы 24. Самая известная вода "Нафтуся" улучшает обмен веществ человеческого организма. Она лечит проблемы с почками, кишечником, мочекаменные болезни и тому подобное.

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Если же вы выбираете Трускавец для отдыха всей семьи, советуем вам сосредоточить внимание на нескольких местах, которые точно будут стоить вашего внимания.

Центральный парк "Адамовка"

Один из самых красивых парков города. Здесь можно прогуляться уютными аллеями, увидеть старинные беседки и скульптуры, насладиться природой. Уже более 30 лет парк является памятником садово-паркового искусства Украины. Он поражает большим количеством декоративных и экзотических насаждений.

Бювет минеральных вод

Центральный бювет находится недалеко от парка. Здесь можно попробовать знаменитую минеральную воду "Нафтуся" и другие целебные воды.



В бювете есть немало минеральных вод / Фото "Виктор"

Деревянный рынок

Если ищете красивые сувениры для подарка родным и друзьям, тогда необходимо посетить Деревянный рынок. Именно там вы найдете разнообразные картины, посуду, украшения и изделия из дерева на любой вкус и размер кошелька.

Христос-Спаситель

В Трускавце находится самая большая статуя Христа-Спасителя в Украине. Ее особенностью является то, что это точная, хоть и уменьшенная копия из Рио-де-Женейро. Она установлена на Гошевской горе, что возле железнодорожного вокзала, и видно почти из любой точки города. Общая высота статуи – 12 метров. Возле статуи есть сквер и смотровая площадка, с которой открывается великолепная панорама на город и горы.



В Трускавце установлена самая большая статуя Христа-Спасителя / Фото Credo

Дельфинарий "Оскар"

Дельфинарий – это прекрасное место для семейного отдыха. Можно посмотреть на выступления дельфинов и морских котиков. Одним из важных направлений работы дельфинария является реабилитация детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями и отклонениями в развитии.

Озеро с лебедями

Находится озеро недалеко от санатория "Карпаты". Последние несколько лет там поселились лебеди, за которыми любят наблюдать туристы и местные.