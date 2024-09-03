Найцікавіші місця Рівненської області: їх варто відвідати вже зараз

Для того, щоб побачити чимало красивих місць, що захоплюють дух, зовсім необов'язково їхати за кордон. Немало надзвичайно цікавих місць можна знайти зовсім поряд.

Літо закінчилося, та це не значить, що ви не можете відправитися у цікаву поїздку. Особливо, якщо їхати далеко не доведеться. Поради 24 підібрали список з п'яти найцікавіших локацій Рівненської області.

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Базальтові стовпи

Заказник розташований у селі Берестовець Костопільського району. Сюди приїздить чимало туристів – не тільки через неймовірні пейзажі, але й щоб побачити базальтові брили.

Вони нагадують справжній кам'яний літопис, і заввишки досягають від 3 до 30 метрів. У кар'єрі все ще продовжують добувати базальт ним, подейкують, викладені деякі площі та вулиці Лондона та Парижа.

Поряд із діючим кар'єром розташований ще один – затоплений, глибиною у 10 метрів. Вода в ньому надзвичайно прозора, із смарагдовим відтінком, і підживлюється він підземним джерелом. А серед затопленого кар'єру утворився невеликий острівець у формі серця, що називають "островом кохання".



Базальтові стовпи на Рівненщині / Фото "Подорожуй"

Дубенський замок

У місті Дубно ви можете знайти неймовірний замок, що побудував князь Костянтин Острозький ще 1492 року біля річки Іква. Попри безліч атак, що були здійснені на замок, його жодного разу не вдалося взяти штурмом.

На території цієї фортеці зараз є два палаци: князів Острозьких та князів Любомирських. А в підвалах наразі можна відвідати музей тортур.

Музей лісу в Костополі

Рівненщина посідає найвищі в Україні місця серед заліснення, тож не дивно, що у Костополі створили унікальний для цієї місцевості музей – Музей лісу.

У ньому представлені екземпляри з історією лісів від найдавніших часів і аж дотепер. Експозиція музею складається з трьох залів: історичного, сучасного розвитку лісового господарювання та території музею.

Вузькоколійка Антонівка-Зарічне

Також ця вузькоколійка відома під назвою "кукушка" і в ширину вона всього 750 міліметрів. Протяжність її – 106 кілометрів. Спорудили її ще в 70-ті роки позаминулого століття для транспортування експортного лісу. І "кукушка" вважається найдовшою залізничною гілкою Європи, тож побачити її точно варто.

Тараканівський форт

Тараканівський форт – це оборонна споруда та архітектурна пам'ятка 19 століття, що розташована неподалік від села Тараканів Дубенського району. Бетонно-земляне укріплення виготовили із застосуванням цегли та чавунних деталей. Потрапити всередину можна було тільки з допомогою висувного залізного мосту.

А по периметру форту розташовані так звані безпечні каземати, яких всього 105.