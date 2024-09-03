Самые интересные места Ровенской области: их стоит посетить уже сейчас

Для того, чтобы увидеть немало красивых мест, захватывающих дух, совсем необязательно ехать за границу. Немало чрезвычайно интересных мест можно найти совсем рядом.

Лето закончилось, но это не значит, что вы не можете отправиться в интересную поездку. Особенно, если ехать далеко не придется. Porady 24 подобрали список из пяти самых интересных локаций Ровенской области.

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Базальтовые столбы

Заказник расположен в селе Берестовец Костопольского района. Сюда приезжает немало туристов – не только из-за невероятных пейзажей, но и чтобы увидеть базальтовые глыбы.

Они напоминают настоящую каменную летопись, и высотой достигают от 3 до 30 метров. В карьере все еще продолжают добывать базальт им, поговаривают, выложены некоторые площади и улицы Лондона и Парижа.

Рядом с действующим карьером расположен еще один – затопленный, глубиной в 10 метров. Вода в нем чрезвычайно прозрачная, с изумрудным оттенком, и подпитывается он подземным источником. А среди затопленного карьера образовался небольшой островок в форме сердца, что называют "островом любви".



Базальтовые столбы на Ровенщине / Фото "Путешествуй"

Дубенский замок

В городе Дубно вы можете найти невероятный замок, что построил князь Константин Острожский еще в 1492 году у реки Иква. Несмотря на множество атак, что были осуществлены на замок, его ни разу не удалось взять штурмом.

На территории этой крепости сейчас есть два дворца: князей Острожских и князей Любомирских. А в подвалах сейчас можно посетить музей пыток.

Музей леса в Костополе

Ровенская область занимает самые высокие в Украине места среди залеснения, поэтому неудивительно, что в Костополе создали уникальный для этой местности музей – Музей леса.

В нем представлены экземпляры с историей лесов от древнейших времен и до сих пор. Экспозиция музея состоит из трех залов: исторического, современного развития лесного хозяйства и территории музея.

Узкоколейка Антоновка-Заречное

Также эта узкоколейка известна под названием "кукушка" и в ширину она всего 750 миллиметров. Протяженность ее – 106 километров. Построили ее еще в 70-е годы позапрошлого века для транспортировки экспортного леса. И "кукушка" считается самой длинной железнодорожной веткой Европы, поэтому увидеть ее точно стоит.

Таракановский форт

Таракановский форт – это оборонительное сооружение и архитектурный памятник 19 века, расположенный неподалеку от села Тараканов Дубенского района. Бетонно-земляное укрепление изготовили с применением кирпича и чугунных деталей. Попасть внутрь можно было только с помощью выдвижного железного моста.

А по периметру форта расположены так называемые безопасные казематы, которых всего 105.