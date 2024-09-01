В каждой области Украины можно найти по крайней мере по несколько замков, которые точно заслуживают вашего внимания. Впрочем, Советы 24 отобрали 5, которые могут поразить вас больше всего.

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Хотинская крепость

Этот замок ведет свою историю еще с тринадцатого века. Крепость расположена, естественно, в городе Хотин Черновицкой области, и сейчас здесь можно посетить историко-архитектурный заповедник.

Очень хорошо сохранились пять башен на оборонительных стенах, а также орнамент на них. Можно увидеть в замке также оригинальные внутренние сооружения. И даже если вы никогда не были в крепости, вы, скорее всего, узнаете ее, ведь именно здесь проводились съемки многих известных фильмов: "Захара Беркута", "Тараса Бульбы", "Айвенго", "Трех мушкетеров" и др.

Замок Любарта

Луцкий замок – это один из старейших и лучше всего сохранившихся замков в Украине. Упоминания о нем датируются 10 веком, но тогда он был еще деревянным – впрочем, даже так пережил несколько осад.

В 14 веке верхний замок был возведен заново, а в 16 – перестроили окольный.



Замок Любарта / Фото "Карпатиум"

Замок Берегвар

Этот замок ранее был резиденцией графа Шенборна, и построили его в стиле романтической эклектики еще в 1895 году. Интересна и история замка, а точнее, особенности его архитектуры: здание содержит ровно 365 окон – по одному на каждый день года, а также одно замурованное, что символизирует високосный год. Также там 52 дымохода на каждую неделю и 12 входных дверей по количеству месяцев.

Сейчас в замке расположен санаторий, но здание также открыто для посетителей ,а по некоторым комнатам проводят экскурсии.

Замок Паланок

Этот замок, расположен на Закарпатье, в городе Мукачево, окружен многими легендами. И неудивительно – ведь бывшая резиденция Трансильванского княжества имеет чрезвычайно богатую историю.

Здесь и международные документы подписывать, и мирные договоры, и устраивали народные восстания. Несмотря на то, что замок пережил немало разных владельцев и жителей, а также немало штурмов и осад, до наших дней он сохранился в практически идеальном состоянии.



Замок Паланок / Фото "Туринформ Закарпатья"

Жолковский замок

Это сооружение – это выдающийся памятник архитектуры эпохи ренессанса. Построили замок по заказу Станислава Жолкевского еще в 1594 – 1606 годах. Ранее он был оборонительным сооружением, но потом стал любимой резиденцией польского короля Яна III Себеского.