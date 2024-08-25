Путешествия по Карпатам часто привлекают путешественников тем, что они могут предложить много интересного даже тем путешественникам, которые достаточно требовательны к комфорту. И вам необязательно преодолевать многодневные пешеходные походы для того, чтобы посетить интересные места Закарпатья. Porady 24 подобрали несколько мест.

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Озеро Синевир

Эта легенда Карпат, что вокруг окружена можжевеловыми лесами, раскинулась на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Образовалось озеро примерно 10 – 11 тысяч лет назад из-за мощного землетрясения.

И по сей день озеро питается подземными водами, постоянно обновляющими его своими приливами и оттоками. Также место часто называют "Морским глазом" – из-за голубой воды, окружающей небольшой островок.

Когда осадков очень много, или тает снег, остров погружается под воду, поэтому заметить его очень трудно.

Водопад Шипот

Водопад расположен у подножия горы Гимба, а начало берет даже выше – на горе Великий Верх. Высота водопада составляет 14 метров, и там хорошо развита инфраструктура, поэтому почти до самой локации можно доехать на автомобиле.

Неподалеку от фонтана также расположен и подъемник, что может отвезти вас до самой Гимбы, чтобы вы могли осмотреть невероятные долины Боржавы.

Солотвино

Ранее Солотвино было частью римской колонии, что называлась Дакия, а сегодня это интересный туристический поселок, воды которого наделены целебным и омолаживающим эффектом.

Когда-то на месте курорта добывали соль, и именно это и прославило край. В солекопальнях очень часто работали в очень тяжелых условиях осужденные и крепостные. Сейчас от шахт осталось очень мало, а популярность села заключается в соляных озерах, что сравнивают с Мертвым морем.



Солотвино на Закарпатье / Фото "Туринформ Закарпатья"

Село десяти музеев Колочава

Неподалеку от Синевира вы можете найти еще одну чрезвычайно туристическую локацию – живописную Колочаву. Это одно из самых длинных сел в Украине, и его длина составляет 15 километров. И знаменитое село не только из-за этого, но и из-за минеральных источников, древнюю историю и невероятные пейзажи.

А еще – десяток музеев, расположенных в селе: архитектуры и быта, узкоколейка, историко-военные и тому подобное.

Охотничий замок графа Шенборна

Среди невероятных архитектурных памятников Закарпатья нужно выделить и сказочный охотничий замок Шенборн. Он сохранился до наших дней почти в первоначальном виде. И каждый элемент замка имеет свою достаточно интересную интерпретацию.



Охотничий замок / Фото "Кийавиа"

Например, в замке ровно 365 окон, символизирующих дни года, но на случай високосного года есть еще одно замурованное окно. Комнат 52 – по количеству недель, а также 12 входов на каждый месяц года.

Замок также окружает английский парк площадью в 19 гектаров, в котором собрано немало экзотических растений. А еще одна изюминка места – пруд, что контурами точно воспроизводит территорию Австро-Венгерской империи того времени.