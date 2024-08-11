Пюре из авокадо или ломтики плода на тосте – это идеальный завтрак, сбалансированный и богатый на полезные, здоровые жиры. Но если вы оставите его разрезанным всего на день, оно сразу же потемнеет.

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Как правильно хранить авокадо

Если вы не смогли съесть весь фрукт сразу, тогда вам нужно разобраться, как его правильно хранить для того, чтобы можно было доесть его потом, а не выбрасывать из-за того, что он испортился.

А во время летней жары авокадо загнивает особенно легко и быстро, поэтому для того, чтобы плод оставался свежим, нужно постоянно поддерживать его влажным. Впрочем, есть один лайфхак, который поможет уберечь авокадо зеленее и защитить его от потемнения.



Авокадо можно хранить дольше / Фото Pexels

И вот что вам нужно сделать: после разрезания авокадо смажьте срез небольшим количеством оливкового масла. Это поможет создать слой между мякотью и воздухом и замедлит подрумянивание. И кондитерская кисточка идеально подойдет для этой работы.

Кислород не будет попадать на фрукт, и так вы сможете также удержать больше влаги внутри него, а это сделает авокадо гораздо менее склонным к побурению. И после того, как вы смажете половинку авокадо, лучше всего будет завернуть его в пищевую пленку и хранить в герметичном контейнере в холодильнике. Так ваш плод пролежит на неделю дольше, чем в обычных условиях.

А если вы имеете свежее целое авокадо, то лучше положить его на столешницу на кухне до полного созревания, и уже только после этого плод стоит переложить в холодильник.