Пюре з авокадо чи скибочки плоду на тості – це ідеальний сніданок, збалансований і багатий на корисні, здорові жири. Та якщо ви залишите його розрізаним всього на день, воно відразу ж потемнішає.

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Як правильно зберігати авокадо

Якщо ви не змогли з'їсти весь фрукт одразу, тоді вам потрібно розібратися, як його правильно зберігати для того, щоб можна було доїсти його потім, а не викидати через те, що він зіпсувався.

А під час літньої спеки авокадо загниває особливо легко та швидко, тож для того, щоб плід залишався свіжим, потрібно постійно підтримувати його вологим. Втім, є один лайфхак, який допоможе вберегти авокадо зеленішим та захистити його від потемніння.



Авокадо можна зберігати довше / Фото Pexels

І ось що вам потрібно зробити: після розрізання авокадо змастіть зріз невеликою кількістю оливкової олії. Це допоможе створити шар між м'якоттю та повітрям та сповільнить підрум'янення. І кондитерський пензлик ідеально підійде для цієї роботи.

Кисень не буде потрапляти на фрукт, і так ви зможете також утримати більше вологи всередині нього, а це зробить авокадо набагато менш схильним до побуріння. І після того, як ви змастите половинку авокадо, найкраще буде загорнути його у харчову плівку та зберігати у герметичному контейнері в холодильнику. Так ваш плід пролежить на тиждень довше, ніж у звичайних умовах.

А якщо ви маєте свіже ціле авокадо, то краще покласти його на стільницю на кухні до повного достигання, і вже тільки після цього плід варто перекласти до холодильника.