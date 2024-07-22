Якщо ви хочете отримати рясний урожай томатів влітку, тоді забувати про правильний догляд нізащо не можна. Тож саме час дізнатися, чим потрібно обприскати та підгодувати томати у липні.

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Чим підживити томати, коли вони цвітуть

Головне завдання городників у липні – запобігти опаданню зав'язі з помідорів. І для цього досвідчені дачники радять використовувати такі засоби:

Йодний розчин. Для його приготування вам потрібно розвести кілька крапель йоду у літрі води та ретельно перемішати цю суміш. Обприскуйте рослини кожні 7 – 10 днів, і тоді вони будуть більш зміцненими, а цвітіння покращиться.

Для його приготування вам потрібно розвести кілька крапель йоду у літрі води та ретельно перемішати цю суміш. Обприскуйте рослини кожні 7 – 10 днів, і тоді вони будуть більш зміцненими, а цвітіння покращиться. Розчин бору. Розведіть 5 грамів борної кислоти у 10 літрах води. Помідори потрібно обприскувати раз на два тижні, адже бор не тільки сприяє розвитку квіток, але й може підвищити стійкість рослин до хвороб.

Та не забувайте про те. що для досягнення по-справжньому хорошого результату, підгодівля має бути не тільки якісною, але й регулярною.



Помідорам потрібне правильне підживлення в липні / Фото Pexels

Окрім того, під час цвітіння помідорам потрібні також фосфор та калій. Тож для гарного росту плодів можна також використовувати:

Органічні добрива – добре підійдуть перегній та компост, в яких є багато корисних мікроелементів. Розміщувати добрива потрібно біля коренів томатів, а потім акуратно рихліть ґрунт.

– добре підійдуть перегній та компост, в яких є багато корисних мікроелементів. Розміщувати добрива потрібно біля коренів томатів, а потім акуратно рихліть ґрунт. Мінеральні добрива – ви можете придбати спеціалізовані добрива для помідорів, які багаті на фосфор та калій.

А ось з поливом городникам варто бути обережними – він має бути регулярний та рівномірний, проте надмірно заливати рослину водою все ж не варто, адже тоді може з'явитися загнивання коренів.