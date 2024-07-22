Пасинкування помідорів – це процедура, яку досвідчені городники проводять навіть не один раз за сезон, адже вони знають, що вона приносить чимало користі плодам. І якщо ви хочете отримати великий урожай, тоді потрібно обов'язково дізнатися, як і коли пасинкувати ваші грядки з томатами.

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Для чого потрібне пасинкування помідорів

Пасинкування – це процес видалення пазушних, бічних пагонів. Вони зазвичай споживають дуже багато поживних речовин та енергії від рослини, і через них може зменшитися урожай на основних гілках.

Саме через це садівники проводять пасинкування: воно допомагає рослинам перерозподілити ресурси та ріст й розвиток плодів, а це сприяє отриманню більшого врожаю та покращення якості поматів.

Ось як є переваги у пасинкування помідорів:

рослини можуть зосередитися на плодоношенні, а не на нарощенні зеленої маси. Коли ви прибираєте пасинки, ви спонукаєте рослину до того, щоб вона формувала нові плоди, а ті достигали швидше;

провітрювання кущів стає кращим, адже густо зарослі кущі можуть страждати від того, що циркуляції повітря недостатньо. Коли пасинків немає, це створює більш простору структуру куща та зменшує ризик захворювань, а також сприятиме загальному здоров'ю рослини;

ще одна перевага пасинкування – створення більш щільних насаджень. Коли ви не формуєте помідори, вони займають більше простору, а також заважають сусіднім рослинам.



Помідори потрібно пасинкувати / Фото Pexels

Коли та як пасинкувати помідори

Пасинки з'являються разом із квітами на помідорах. І щойно на послині з'являться перші, усі пасинки, які будуть розташовуватися нижче, можна сміливо видаляти.

Найкращий час для пасинкування – це коли пагони досягають довжини в 4 – 5 сантиметрів. В цей момент їх легко відокремити від стебла без шкоди для основної рослини. Після видалення пасинка на стеблі залишається невелика "ранка", але перейматися про неї не варто, адже вона швидко загоїться.

Пасинки можна видаляти вручну, або ж зі спеціальним інструментом – а саме гострим садовим ножем.