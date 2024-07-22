Если вы хотите получить обильный урожай томатов летом, тогда забывать о правильном уходе ни за что нельзя. Поэтому самое время узнать, чем нужно опрыскать и подкормить томаты в июле.

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Чем подкормить томаты, когда они цветут

Главная задача огородников в июле – предотвратить опадание завязи с помидоров. И для этого опытные дачники советуют использовать такие средства:

Йодный раствор. Для его приготовления вам нужно развести несколько капель йода в литре воды и тщательно перемешать эту смесь. Опрыскивайте растения каждые 7 – 10 дней, и тогда они будут более укрепленными, а цветение улучшится.

Для его приготовления вам нужно развести несколько капель йода в литре воды и тщательно перемешать эту смесь. Опрыскивайте растения каждые 7 – 10 дней, и тогда они будут более укрепленными, а цветение улучшится. Раствор бора. Разведите 5 граммов борной кислоты в 10 литрах воды. Помидоры нужно опрыскивать раз в две недели, ведь бор не только способствует развитию цветков, но и может повысить устойчивость растений к болезням.

Но не забывайте о том. что для достижения по-настоящему хорошего результата, подкормка должна быть не только качественной, но и регулярной.



Помидорам нужна правильная подкормка в июле / Фото Pexels

Кроме того, во время цветения помидорам нужны также фосфор и калий. Поэтому для хорошего роста плодов можно также использовать:

Органические удобрения – хорошо подойдут перегной и компост, в которых есть много полезных микроэлементов. Размещать удобрения нужно у корней томатов, а затем аккуратно рыхлите почву.

– хорошо подойдут перегной и компост, в которых есть много полезных микроэлементов. Размещать удобрения нужно у корней томатов, а затем аккуратно рыхлите почву. Минеральные удобрения – вы можете приобрести специализированные удобрения для помидоров, которые богаты фосфором и калием.

А вот с поливом огородникам стоит быть осторожными – он должен быть регулярный и равномерный, однако чрезмерно заливать растение водой все же не стоит, ведь тогда может появиться загнивание корней.