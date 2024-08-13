Відпочинок на Волині: 5 цікавих місць, про які ви не чули раніше

Волинська область – це справжній магніт для туристів, які хочуть побачити цікаві та не такі відомі пам'ятки культури та історії України. Але також тут можна насолодитися і неймовірною природою та вражаючими краєвидами.

Звісно ж, більшість людей чули про замок Любарта та Шацькі озера, але це зовсім не єдині цікавинки області. Тож варто збиратися у подорож, а для того, щоб вона видалася максимально насиченою – складіть список місць, де хочете побувати. І Поради 24 діляться кількома незвичними локаціями.

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Заповідник "Старий Луцьк"

Заповідник – це одна з головних перлин Луцька. На території збереглися і старовинний замок, і оборонна синагога, і костел 17 століття. Окрім того, у заповіднику можна відвідати і "будинок з химерами" – сучасну пам'ятку Луцька, яка вартує окремого пункту у списку.

Резиденція князів Радзивілів

Замок Радзивілів колись був сімейною резиденцією родини Великого князівства Литовського. А згідно з легендою, золото багатіїв все ще зберігається десь у замку, надійно сховане у стінах.

Наразі приміщення використовується як психіатрична лікарня, та частина старовинної будівлі все ще відкрита для відвідувачів.



Резиденція Радзивілів / Фото Doba.ua

Музей-садиба Лесі Українки

Не можна поїхати у Волинську область та не відвідати будинок, де провела свої дитячі та юнацькі роки Леся Українка. На жаль, за часів Другої Світової війни оригінальна садиба була знищена, тож нову будівлю музею побудували пізніше, але з точним відтворенням робочого кабінету та будинку поетеси.

Будинок скульптора Миколи Голованя

Якщо ви хочете побачити найбільш екстравагантну споруду місця, тоді вам потрібно відвідати дім одного видатного місцевого скульптора. Знайти його можна на березі річки неподалік від Лютеранської церкви.

Яревище – Райгородок



Місцина біля Луцька / Фото Volyn News

А ось це місце – для справжніх шукачів пригод, і розташоване воно у Старовижівському районі Волинської області. Колись тут був дуже багатий монастир, і деякі подейкують, що на місці його все ще захований скраб. А за переказами місцевих, навіть німці під час війни хотіли проводити тут розкопки.