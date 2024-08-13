Чимало садівників люблять вирощувати соняшники в клумбі, оскільки вони додають яскравих кольорів, та основне – привертають бджіл, які допомагають у запиленні рослин.

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Яку користь мають соняшники

Соняшники є навіть природним бар’єром від вітру та здатні захистити рослини в саду. Одна садівниця розповіла, що вирощування цих квітів мають користь для ґрунту.

Виявляється, що соняшники допомагають видалити важкі метали з ґрунту. Цей процес називається фіторемендіацією. Це такий собі природний метод очищення забруднених ґрунтів та вод, за якого рослини поглинають та перетворюють токсичні елементи (свинець, кадмій, ртуть) у менш шкідливі форми.

Соняшники мають здатність поглинати важкі метали через кореневу систему та автоматично покращують якість ґрунту й відновлюють екологічний баланс на забруднених територіях.



Соняшники добре впливають на ґрунт / Фото Pexels

Який ще є позитивний вплив соняшника

Завдяки глибокій розгалуженій кореневій системі, соняшник може поглинати такі важкі метали як свинець, миш’як та уран.

Важкі метали ще певний час зберігаються в рослинах – корені, стеблах та листях, однак з часом концентрація металів у ґрунті зменшується.

Соняшники навіть використовували для очищення ґрунту від радіоактивних забруднень після аварії на Чорнобильській АЕС. Фахівці, які знаються на їхніх корисних властивостях, висаджують в промислових зонах, щоб зменшити токсичність ґрунту.